美已将致俄罗斯的书面建议转交给对方

在俄罗斯可能入侵乌克兰的危机加剧之际，美国军方6架F-15战斗机26日抵达波罗的海国家爱沙尼亚一处空军基地，将进行为期一周半的部署。俄罗斯外长拉夫罗夫曾表示：一旦收到美国方面对俄罗斯的全面安全要求的书面答复，莫斯科就会明白谈判是否走上了正确轨道。

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据法新社报道：美国已将致俄罗斯的书面建议由美国驻俄大使转交给对方。法新社报道说：美国在给俄罗斯的书面回应中拒绝关闭北约对乌克兰的大门，这也曾是莫斯科的主要要求之一。而华盛顿称已经提出了一种避免新战争的“外交方式”。

路透社报导，爱沙尼亚阿马瑞（Amari）美军空军基地发言人表示：“这6架战斗机将一直部署至下周末为止。”

北大西洋公约组织盟军空军司令部（Allied Air Command）指出，这些F-15战斗机将强化北约波罗的海防空警备任务（NATO Baltic Air Policing）。

波罗的海三小国爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛曾被苏联统治，目前是北约及欧洲联盟（EU）的一员，依赖北约保卫它们的领空。

俄罗斯目前在乌克兰边界附近集结10万兵力，致使东欧及波罗的海地区紧急情势高涨。

另外，美国官员26日警告，美方相信俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）可能在2月中旬前对乌克兰动武。与此同时，美国驻乌克兰大使馆呼吁，当地美国公民应“考虑立即离开”。

此外，美国驻乌克兰大使馆也发表声明指出，在乌克兰的美国公民应考虑立即离开，当地安全情况可能在短期内恶化。

美国驻乌克兰大使馆指称：“希望现在离开乌克兰的美国公民有多个选项，可透过所有乌克兰国际机场的商业航班离境。”