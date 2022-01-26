美英表示不排除直接制裁普京 俄总统发言人：将是政治上破坏性之举

美国总统拜登1月25日在受访时表示，如果俄罗斯入侵乌克兰，他将考虑对俄罗斯总统普京实施个人制裁。英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）26日在受访时亦指，英方也不排除在这一情况下直接制裁普京的可能。俄罗斯总统发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）当天回应称，因为俄罗斯高级官员被禁止在国外持有资产，对普京个人实施制裁不会对他造成伤害，反而会“造成政治上的破坏性”。

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拜登周二向媒体强调，如果俄罗斯对乌克兰发动进一步入侵，“将会有严重的后果，包括重大的经济制裁，以及我感到有义务加强我们的存在，北约在东部前线的存在。波兰、罗马尼亚，等等。”他指出，“如果普京进入并入侵（乌克兰），就像他可以做的那样，入侵整个国家，或者也比这少得多；对俄罗斯来说将有巨大的后果，不仅是经济后果和政治后果，而且将在全世界产生巨大的后果。”

拜登说，这将是“自第二次世界大战以来最大的一次入侵”，并将“改变世界”。他表示，将考虑把对普京的直接制裁加入正在起草的一系列应对措施中。拜登在华盛顿被记者问及针对普京实施制裁的问题时说：“是的，我会看到这种情况（发生）”。

美国一般不直接对外国领导人实施制裁。2017年，时任美国总统特朗普对委内瑞拉的马杜罗实施了制裁，2019年对伊朗最高领导人哈梅尼实施了制裁。伦敦方面，英国外交大臣特拉斯周三在接受天空电视台采访时，被问及是否会考虑对普京实施制裁，她对此则给予了肯定的答复。

特拉斯说；“我们不排除任何可能性”。她补充说：“我们将提出新的立法，使我们的制裁制度更加严厉，以便我们能够针对俄罗斯的更多公司和个人。这些制裁将针对个人，它们将针对金融机构”。英国首相约翰逊周二在对议会下院议员的讲话中称，如果俄罗斯进一步入侵乌克兰，英方将与西方盟国对俄采取“严厉的一揽子制裁”计划。

约翰逊强调：“绝对重要的是……西方现在团结起来，因为我们现在的团结将更有效地阻止任何俄罗斯的侵略。”他补充说，英国正在与美国讨论禁止俄罗斯进入SWIFT全球支付系统的可能性。目前，几乎全球所有的金融机构都接入SWIFT的平台，通过该平台可以实现与其他国家银行的金融交易。

就拜登所提出的直接制裁普京的可能性，俄总统发言人佩斯科夫星期三向媒体表示，这些威胁毫无价值，因为俄罗斯高级官员被禁止在国外持有资产。佩斯科夫说，对普京的个别制裁将是“不痛不痒（但）具有政治破坏性的”。

克里姆林宫此前曾表示，美国任何针对普京的个人制裁都无异于跨越红线，并警告此举可能导致双边关系破裂。

据美国有线电视新闻网（CNN）24日报导，熟悉讨论情况的多名美国官员向CNN表示，拜登政府过去数周来一直在与欧洲、中东、北非和亚洲的一些国家和能源公司定期讨论在俄罗斯入侵乌克兰导致天然气短缺的情况下，加紧向欧洲供应液化天然气的问题。