美高官：各种迹象表明，普京计划在2月中旬前动武

美国常务副国务卿舍曼（Wendy Sherman）1月26日表示，她认为俄罗斯总统普京仍然准备在2月中旬前对乌克兰使用武力，尽管有来自西方国家的施压运动来阻止他作出这一决定。

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舍曼周三在出席一个论坛时表示：“我不知道他（普京）是否已经作出最终决定，但我们肯定看到各种迹象表明，他将在现在和2月中旬之间的某个时候使用军事力量。”

舍曼本月早些时候在维也纳会见了她的俄罗斯同行，试图警告莫斯科不要再次入侵乌克兰。舍曼认为，普京的计划可能受到北京冬季奥运会的影响，“我认为，如果普京选择那个时刻入侵乌克兰，可能习近平主席不会欣喜若狂，所以这可能会影响他的时机和想法。”

舍曼强调，美国正在“推动外交”，但也“为最坏的情况做准备”。她重申：“即使是一个俄罗斯士兵进一步入侵乌克兰，也是一个非常严重的问题。”舍曼说，美国正在“为（应对）各种情况做准备”，从“全面入侵到混合攻击、颠覆、破坏或胁迫”。

舍曼表示，俄罗斯对乌克兰的任何入侵“都会对乌克兰和欧洲产生巨大的影响，但也向整个世界发出了一个信息，即其他独裁者可以如此肆无忌惮地行事，并超越主权和领土完整的长期国际原则以及一个国家选择自己的联盟的能力。”

据美国全国广播公司（NBC）首席驻外记者恩格尔（Richard Engel）周三报导 ，一位西方情报官员透露称，俄罗斯目前在乌克兰周围部署有60个营级战术小组，大约有11.2-12万军队，还有更多的军队即将到来，“可能会多得多”。一位西方情报官员告诉他说，预计俄罗斯将对乌克兰进行更多的网络攻击，可能针对该国国家指挥和控制、电视/互联网、电网等。

报导指，俄罗斯已经向俄乌边界地区运送了其所缺乏的许多助力，包括医疗和后勤，以开展针对乌克兰的潜在军事行动做准备。该西方情报官员评估说，普京和他的核心圈子现在可能正在就乌克兰问题的行动方案作出决定。

据透露相关消息的西方情报人员分析，“普京的目标是推翻泽伦斯基总统，使乌克兰成为像白俄罗斯一样的附属国，如果有限的军事/秘密行动能够实现这一目标，对普京来说就更好了，否则就是更广泛的行动。”