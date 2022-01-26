英特尔反竞争案胜诉 欧盟法院撤销10.6亿欧元罚款

根据一份声明，欧洲联盟普通法院26日撤销了欧洲联盟执行委员会对美国芯片制造商英特尔（Intel）的10亿6000万欧元罚款，认定欧盟未能充分证明此案中关键的反竞争行为。

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在这笔欧盟史上第4高额的罚款祭出12年后，位于卢森堡的欧盟普通法院（General Court）作出无效裁决，不过，欧盟执委会可能将向最高法院提出上诉。

欧盟执委会是欧盟的反垄断执法机构，在针对搜寻引擎巨擘谷歌（Google）的重磅反竞争案件中，也面临类似上诉，这一法律战可能会打上十年或更长时间。

欧盟正寻求通过数位市场法案（Digital Markets Act）等针对大型科技企业的草案，部分律师称这些新法有望减少需要单独反垄断调查的案件量。

欧盟执委会指控英特尔向客户提供回扣，以优先使用自家电脑晶片而非竞争对手超微公司（AMD）的产品，因而于2009年对这一半导体业巨头祭出巨额罚款。

然而，普通法院指出，欧盟的“分析不完整，无法根据必要的法律标准，证明争议中的回扣能够产生或可能产生反竞争效果”。

此外，向制造商提供折扣的合法性问题也是谷歌安卓（Android）一案的核心，谷歌在此案中遭欧盟重罚43亿欧元，这一金额为欧盟目前最高的罚款纪录。