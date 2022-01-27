乌克兰危机：欧盟制裁俄罗斯或投鼠忌器

在乌克兰危机卷宗里，如果对俄罗斯进行大规模制裁，欧洲遭指会有很大的损失。与莫斯科在地理上的接近与经济上的联系两点交织，这使欧洲的决定有困难。

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据本台今天报道说，如果乌克兰危机恶化，如对俄罗斯制裁，会给欧洲带来的连带损害。随着围绕乌克兰争议的局势变得更加紧张，华盛顿不排除对莫斯科实施制裁的可能性。但在这场争议中，欧洲的损失要比美国大得多，因为欧洲与俄罗斯的距离很近，而且有经济上联系。据一位欧洲问题顾问说：”没有一种神奇的制裁能只让遭惩罚者受伤，而对制裁者来说却毫发无损。“ 作为例子，尽管欧盟在2014年对吞并克里米亚的俄罗斯实施了制裁，但莫斯科仍然是欧盟的第五大出口市场，年贸易额近820亿欧元。

但是乌克兰危机议题上，欧洲没有什么回旋的余地，因为欧盟必须与美国盟友用一个声音说话。

欧盟的代价有两个关键领域是利害关系的核心：首先是能源，"特别是现在在能源价格非常高的通货膨胀背景下，"据专门从事经济制裁的律师事务所Ashurst的合伙人Olivier Dorgans强调，欧洲40%的天然气进口来自俄罗斯。如果俄罗斯入侵乌克兰，德国不排除将北溪2号天然气管道纳入制裁范围。

另一个大问题是俄罗斯的银行业。如果俄罗斯与金融系统断开联系，欧洲公司也将受到连带损害。

"将俄罗斯银行系统断开的选项已经摆在桌面上，" 据一位专家说，莫斯科被逐出斯威夫特银行交易系统将影响到大约300家俄罗斯银行和机构。但因此也有许多与俄罗斯做生意的欧洲公司将受到严重的影响。而且，如果美国像对伊朗那样禁止美元交易，俄罗斯金融与欧洲相关银行金融也将受到进一步惩罚。因为美元仍然是国际贸易的参考货币，特别是在能源领域。

据专家说：制裁还将在经济某种程度上使俄罗斯半导体领域的电子和电信部门转而投向中国的经济势力空间。