俄乌紧绷埃尔多安被邀约 克里姆林宫：普京愿访土耳其

俄罗斯、乌克兰紧张关系无舒缓迹象，北大西洋公约组织成员土耳其多次表达愿意居间调解。克里姆林宫27日证实总统普京将访土耳其。土耳其总统埃尔多安2月则将访乌克兰。27日，美国敦促中国利用其对俄罗斯的“影响力”阻止其入侵乌克兰。

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埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）26日在电视直播访问中表示，土耳其准备好接待俄、乌领导人，“为重建和平舖路”。

俄罗斯塔斯社（TASS）27日报导，克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普京（Vladimir Putin）将于新冠疫情和两国领导人工作安排允许下，访问土耳其。

《每日晨报》（Daily Sabah）报导，土耳其外长恰乌什欧卢（Mevut Cavusoglu）27日表示，普京将于2月间结束北京冬季奥运会行程返国后宣布何时访土耳其。

土耳其一直密切关注莫斯科、基辅间情势演变，并与双方保持密切联系。埃尔多安曾表示，土耳其可在两个邻国紧张日增情势中居间调解。他已宣布将于2月间访问乌克兰，盼协助化解紧张。

北大西洋公约组织（NATO）成员国土耳其与俄、乌关系友好。不过安卡拉和莫斯科在叙利亚、利比亚、外高加索纳戈尔诺．卡拉巴赫地区（Nagorno-Karabakh）和巴尔干地区有关议题上都支持敌对阵营。

与此同时，土耳其与乌克兰越走越近，不但出售武装无人机，并且多次强调尊重乌克兰领土完整、不承认俄罗斯兼并克里米亚（Crimea），曾引发俄方不满。

乌克兰对土耳其采购的无人机可能用于打击俄罗斯支持的乌东武装势力。土耳其也已同意在乌克兰生产Anka中空长航时（MALE）无人机，恐进一步与莫斯科产生嫌隙。