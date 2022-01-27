俄如侵乌将叫停北溪2号工程

美国务院发言人普莱斯（Ned Price）1月25日警告说，如果俄罗斯入侵乌克兰，美国将叫停北溪2号工程。同日，美国还驱逐了24位俄罗斯驻华府外交官。

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报导说，这个决定对德国将是一重大打击，因为德国50%的天然气来自俄罗斯。而且，虽然美国一直严厉反对此项目，但是德国当局一直在推动此项目。德国政府对白宫的这个声明未立刻置评。分析人士认为，拜登此举是因他相信，普京不会愿意由于入侵乌克兰而遭致北溪2号无法运转，从而给俄罗斯国库造成的巨大损失。

美国一直在反对北溪2号项目，因为担心此项目会造成欧洲对俄罗斯天然气的依赖，同时增加普京影响欧洲政策的权力。但是，拜登出任美国总统后，在德国的请求下，解除了美国对该项目的制裁政策。他解除制裁时，该项目已经完工了98%。

拜登政府周二还表示，如果普京报复欧洲盟友，他准备抽掉其他国家的天然气，以支持欧洲盟友。

另外，俄罗斯驻华府使馆周二表示，美国务院当天下令24位俄罗斯驻华府外交官离境。俄罗斯驻美大使安东诺夫（Anatoly Antonov）在推特上写道：“根据美国国务院的要求，我们的同事被迫在任期未到之前就离开。我不喜欢这种行为⋯⋯带著悲哀我跟你们辞行。”

美国务院已下令美驻基辅使馆的人员的家属返国，并表示如果俄罗斯入侵乌克兰，他们将无法撤离美国驻基辅人员。

拜登1月26日计划往东欧派遣1,000人。这是拜登表态准备派8,500名美军将士赴东欧的后续决定。目前，外界不清楚美国的这1,000人是来自美国驻欧洲的基地，还是从美国本土派过去。

五角大楼发言人柯比（John Kirby）本周初曾表示，随着东欧局势的恶化，美国可能会派8,500 美军士兵前往东欧。拜登已经分别向爱沙尼亚和立陶宛派出数架F-15和F-16战机。这些战机分别于周三和周四抵达爱沙尼亚和立陶宛。此举被视为在帮助北约占领制空权。

拜登和英国外相特拉斯周二还表示，如果俄罗斯入侵乌克兰，可能会引发美国和英国直接制裁普京和其亲信。

美国务卿布林肯1月26日宣布，美方应俄罗斯的要求，为俄方提供了其所关注问题的书面答复。此答复是在拜登“亲密”参与并与盟友协商的情况下做出的。布林肯说，美政府会给国会提供一份此答复的副件，但不会给公众提供。他还敦促，由于敏感的谈判正在进行，因此俄罗斯政府也不应对此置评。

布林肯说：“首先，它非常清晰地表明了我们的承诺的原则。而且，我们将以一种或另一种方式捍卫这一原则的决心。次之，它还阐述了我们和盟友对于俄罗斯已采取举措的担忧，并非仅仅是关于乌克兰，而是更广泛的。俄罗斯在欧洲战区采取我们认为破坏欧洲安全的行为。第三点，其中涉及了俄罗斯两周前对我们提出的其关注的问题。最后，基于互惠互利原则，我们提及了可以推进我们的集体安全领域及解决美国和俄罗斯关注问题的方式，例如：俄罗斯提及的北约在欧洲东部导弹部署的问题及透明度的问题。”

俄方周三则警告说，如果美国拒绝他们的安全要求并继续采取敌视政策，俄罗斯将迅速对美国及其盟友进行报复。俄罗斯外长拉夫罗夫（ Sergey Lavrov）周三说：“如果西方继续其敌视举措，俄罗斯将采取必要的报复举措。”

报导表示，美国政府已经考虑在匈牙利、保加利亚和罗马尼亚增派军队的问题，但并非每个北约成员国。