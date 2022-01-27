欧盟呼吁朝鲜停止任何破坏区域稳定的行动

欧洲联盟对外事务部星期四表示，朝鲜近期多次发射飞弹，威胁国际及区域和平，呼吁停止任何破坏区域稳定的行动，另将持续严格执行对朝鲜制裁。

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中央社报道，韩国军方表示，朝鲜今晨朝东部海域发射2枚短程弹道飞弹，是本月第6度试射。西方除研判朝鲜的目的是要施压美国政府外，也察觉朝鲜连续发射多枚飞弹的能力增强。

欧盟对外事务部星期四表示，朝鲜近期多次发射飞弹，威胁国际和区域和平与安全，呼吁朝鲜遵守联合国安理会相关决议规定的义务，停止破坏稳定的行动。

此外，欧盟支持任何有意义的外交行动，推进朝鲜放弃大规模杀伤性武器、飞弹和发展核武的计划。

欧盟长期以来要求朝鲜必须以完整、可查核的方式放弃发展核武。2017年朝鲜进行核子试验后，欧盟随即祭出包括石油禁运、禁止欧盟企业投资朝鲜等制裁。近期朝鲜则暗示，可能恢复核子和长程弹道飞弹测试，并指朝鲜准备与美国“长期对抗”。

在朝鲜展示挑衅姿态后，欧盟对外事务部明确表示，在朝鲜遵守联合国决议之前，将继续严格执行对朝鲜的制裁。

另据韩联社报道，韩国外交部27日表示，韩国韩半岛和平交涉本部长鲁圭悳和美国国务院对朝政策特别代表星·金当天通电话，就近期朝鲜接连射弹深表忧虑，并商定基于防止局势进一步恶化的共识和韩美紧密合作，继续与有关国家保持合作力促朝鲜回归对话。