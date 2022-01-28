俄外长：如果取决于俄罗斯，就不会爆发战争

俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）1月28日接受了俄罗斯四家大型广播电台联合采访，就热点外交问题进行了解答。就俄乌两国间是否将发生战争的提问，拉夫罗夫回答称，如果与乌克兰是否开战只取决于俄罗斯，那么战争将不会发生。他强调：“我们不想要战争，但我们不会允许我们的利益被公然踩在脚下，被忽视。”

广告 继续浏览后续

据塔斯社报导，拉夫罗夫周五表示：“如果这取决于俄罗斯联邦，就不会有战争”。他强调说：“我们不希望发生战争，但我们不会允许我们的利益被公然踩在脚下，被忽视。”拉夫罗夫指出，俄罗斯与美国和北约就安全问题的会谈尚未结束。

拉夫罗夫解释说：“如你们所知，美国人和北约成员研究了我们与华盛顿的协议草案和与北大西洋联盟的协议草案中所载的极其简单的建议（用了）一个多月，而我们前天才收到答复，在这样的西方风格下，这些建议在很多方面把水搅浑了，但在次要问题上还是有一些理性的内核（存在）。”

拉夫罗夫具体指出，这些“次要问题”在某些阶段是非常重要的。据他说，它们涉及美国退出《中程导弹条约》后出现的中程和短程导弹问题。拉夫罗夫说：“我们敦促他们听从理性的声音，毕竟，俄罗斯总统随后向欧安组织所有成员发出信息，邀请他们加入我们的单边暂停，并协调核查措施”。他指出：“（俄方的提议）未被理睬，但现在它被列入了他们（美国和北约）的建议中。”

塔斯社报导指，拉夫罗夫称，由美国和北约就俄方顾虑给予的答复文本包含的概念与之前被忽视的俄罗斯倡议相似，即把演习从双方的边界撤走，并商定作战飞机和军舰接近的极限距离，还有其他一些消除冲突、降级和建立信任措施。

拉夫罗夫说：“所有这些在过去的两三年里都被拒绝了。现在，所有这些都被提出来讨论。因此，这些建议中的建设性内容，基本上是借用了俄罗斯最近的倡议。尽管如此，我认为这仍然是一些，正如我们在俄罗斯所说的。然而，对我们来说，重要的部分是理清欧洲安全所建立的概念基础。”

就如若俄罗斯进一步入侵乌克兰，美欧国家准备升级制裁俄罗斯实体和个人的方案，拉夫罗夫周五回应指，华盛顿对莫斯科出台新的一揽子制裁措施，相当于切断了美国和俄罗斯之间的关系。

拉夫罗夫在谈到美国对俄罗斯实施更多制裁的可能性时说：“就实行制裁的威胁而言，美国人被告知，包括在总统接触层面上，这一方案......，伴随着与西方控制的金融经济体系的完全脱节，将等同于断绝关系。”

拉夫罗夫周五在接受采访时说，西方外交官从乌克兰首都基辅撤离使莫斯科思考如何确保其在该国的外交使团的安全。他谈到：“谁在疏散（基辅的外交官）？美国人和其他盎格鲁撒克逊国家，即加拿大人和英国人。这是否意味着他们知道一些别人不知道的事情？我们现在将考虑采取预防措施，以确保我们外交官的安全，因为我们可以预期会有挑衅。”

值得一提的是，《纽约时报》1月17日报导，1月5日，18人，大多是俄罗斯外交官的妻子儿女登上大巴，开始了返回莫斯科的15个小时车程。报导称，在接下来的几天里，又有大约30人从基辅使馆和位于乌克兰西部利沃夫的领事馆撤离。要求匿名的这名乌克兰安全官员说，另外两处俄罗斯领事馆的外交官被告知，做好离开乌克兰的准备。