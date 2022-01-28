威胁到英国首相地位的违反防疫规定开派对的调查报告延后公布

英国伦敦警方星期五要求，内阁办公厅对首相约翰逊是否违反COVID-19防疫规定所做的调查报告，对违规活动只能“最低程度指涉”。这份关系到约翰逊首相宝座的报告，公布时间恐又得延后。

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路透社和中央社报导，约翰逊遭控在英国厉行防疫封锁期间，违规在唐宁街10号官邸暨办公室举行派对，首相大位面临空前威胁。他至今顶住越来越强的下台呼声，要求国会议员静待调查报告出炉。

约翰逊政府为了对抗新冠疫情，对英国全国民众强加若干限制。但约翰逊和幕僚面临数项指控，说他们违反这些规定出席唐宁街派对。英国内阁办公厅高层官员格雷正带头调查这些事件。

格雷的调查报告原本预计本週公布，但伦敦都会区警察局（Metropolitan Police Service, the Met）25日表示，他们已对其中一些疑似违规事件展开调查，以判断是否涉及刑事犯罪，使得格雷报告公布时程受到影响。

伦敦警方星期五又发布声明表示：“针对都会区警察局正在调查的事件，我们要求内阁办公厅的报告做最低程度指涉 ”， 以避免伦敦警方的调查受到任何不利影响。

伦敦警方本身也因起初拒绝调查这些疑似违规事件，而遭受批评。

英国官员正努力想办法在不影响刑事调查下公布格雷报告。一些国会议员担心报告可能因此掺水。部分议员指出，报告公布时间也可能延后。