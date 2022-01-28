拉脱维亚防长：德国与俄中“不道德和虚伪”的关系使欧洲分裂

拉脱维亚国防部长帕布里克斯（Artis Pabriks）在英国《金融时报》1月28日刊登的专访中表示，德国与俄罗斯和中国的“不道德和虚伪的”关系使西欧和东欧国家之间出现了裂痕。

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帕布里克斯告诉《金融时报》称，西欧国家就安全问题的“一厢情愿”在其对俄罗斯在与乌克兰边境大规模集结超过10万军队的反应中显而易见。报导指，帕布里克斯在措辞强硬的发言中暴露了北约内部在如何处理俄罗斯问题上的紧张关系。

帕布里克斯说，柏林“不道德地不能”允许将曾经驻扎在德国的榴弹炮从爱沙尼亚运到乌克兰，以帮助基辅防御可能的入侵。

帕布里克斯补充说，因为立陶宛与中国就涉台问题发生争执，德国公司还威胁要退出立陶宛，然而德国在寻求惩罚波兰违反法治时则援引了“价值观”的重要性。

帕布里克斯在采访中问道：“当涉及到立陶宛、俄罗斯、中国时，你自己是如何行事的？”他补充说：“这是不道德和虚伪的。它在欧洲的西部和东部之间推动了一条分界线。”帕布里克斯表示：“德国人已经忘记了美国人在冷战中给予了他们安全。但他们应该（记住）。这是他们的道德责任。”

报导指，北约正面临着压力，不仅要应对俄罗斯在乌克兰问题上的剑拔弩张，而且要应对其要求倒退北约在东欧的扩张并改变欧洲大陆的安全布局。中东欧国家对德国政府拒绝向乌克兰运送“致命性武器”，以及爱沙尼亚在向乌克兰运送榴弹炮问题上面临的长期拖延感到失望。

德国政府对此有发言权，因为这些武器最初是部署在东德，然后首先转移到芬兰，然后后来才被送入爱沙尼亚。帕布里克斯说：“如果一个人走在暗巷里，有人被殴打，而我却说‘一旦你被殴打，我就叫救护车’，这是不恰当的。”他认为，俄罗斯将寻求利用德国人在乌克兰问题上的沉默来采取行动。

帕布里克斯警告说：“他们将试图利用这一点。”爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛在2004年成为唯一加入欧盟和北约联盟的前苏联国家。但这波罗的海三国抱怨指，莫斯科在2008年入侵格鲁吉亚和2014年吞并克里米亚后的危险性被忽视了。

帕布里克斯分析称，这部分是因为西欧离俄罗斯更远。帕布里克斯补充说：“他们多年来一直生活在和平之中。他们考虑的是天然气、出口和合作。对于我们这些边境国家来说，这是不一样的。对我们来说，这是生存问题。我们的过去并没有给人太多的机会，只是信任（俄罗斯）。这对我们来说就是死亡。”

帕布里克斯强调：“如果没有德国的主导作用，欧洲安全就无法实现。此时此刻，当我们看到他们在欧洲防务和北约方面的行动，德国联邦国防军的战备情况，对使用军事力量的犹豫不决，这对当前的时代来说是荒谬的。”

德国总理府和外交部都拒绝对帕布里克斯的上述言论发表评论。但德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）为德方禁止向乌克兰出口武器进行辩护，并指允许出口武器将代表“我们外交政策的180度变化”，还有可能“关闭（与俄罗斯）缓和的大门”。

德国外交部27日在推特上针对欧盟日前决定就立陶宛争端对中国发起世贸组织诉讼发表评论：“欧洲需要对胁迫性措施作出反应。这是欧洲团结的一个标志”。

报导指，拉脱维亚星期四提议将其国防开支从北约规定的占GDP总值2%的目标提高到2.5%。帕布里克斯指出，尽管如此，波罗的海地区仍然需要部署美国军队，这也是爱沙尼亚总理卡拉斯（Kaja Kallas）日前对《金融时报》发出的呼吁。帕布里克斯补充说：“我们现在需要威慑力”。

卡拉斯此前在接受该报采访时呼吁，美国向波罗的海地区派驻更多军事人员以威慑俄罗斯。她补充说，爱沙尼亚希望看到“强大的盟国出现在我们的地区”，这是对美国军队驻扎在波罗的海地区的间接呼吁，因为其是唯一没有在该地区驻军的北约大国。

卡拉斯解释说：“最大的威慑力是你有强大的朋友。如果你在学校被欺负，如果你有强壮的年长朋友，欺负你的人就不会欺负你，这和威慑力是一样的......对俄罗斯最大的威慑是一面美国国旗。”