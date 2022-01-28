法德外长将很快共同访问乌克兰 法外长：球在普京脚下

法国总统马克龙1月28日与俄罗斯总统普京举行电话会谈，以寻找摆脱乌克兰危机的途径。法国外交部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）当天在接受采访时表示：“我们决不能掩盖局（俄乌边境）局势非常严重、非常紧张的事实。”据了解，法德两国外长将在近日访问乌克兰。

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勒德里昂周五在接受RTL电台采访时就俄乌边境局势表示：“我们处在一个非常紧张的局势中，今天任何事情都有可能。”他指出：“面对这场危机，我们有三个基本原则：坚定、渴望对话和我们之间的团结。”

勒德里昂在发言中还强调了法俄总统接触的重要性。他认为，当然存在俄罗斯入侵乌克兰的风险。勒德里昂说：“球在普京的脚下”。他认为，“俄罗斯希望（与乌克兰）发展有限主权的概念。”

美国已要求其公民离开乌克兰。法国方面则呼吁在乌法国公民保持“高度警惕”。勒德里昂介绍称，“我们已经修改了为旅客提供建议的规则。就目前而言，我们认为对话仍然可以进行。”

勒德里昂强调，马克龙周五与普京会晤的目的是维持对话以缓解局势，并指“应由普京决定他是想要对抗还是对话。我们已经准备好进行对话，但这需要双方的努力。”

据Franceinfo电台从法国外交部获悉，勒德里昂将很快与德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）对乌克兰进行共同访问。