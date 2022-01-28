美乌总统新年来二度通话 拜登警告俄罗斯明显可能2月入侵乌克兰

美国总统拜登（Joe Biden）1月27日与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）进行了双方间自今年年初以来的第二次通话，讨论俄乌边境紧张局势。

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白宫在会谈后发表的声明说：“拜登总统重申，如果俄罗斯进一步入侵乌克兰，美国将与其盟友和伙伴一起准备作出果断反应。他还强调了美国对乌克兰主权和领土完整的承诺。拜登总统指出，美国在去年向乌克兰提供了5亿多美元的发展和人道主义援助，并正在探索提供更多的宏观经济支持，以帮助乌克兰在俄罗斯军事集结的压力下发展经济。”

白宫声明称：“拜登总统明确表示，尽管使馆人员的美国家属已经离开，但美国驻基辅大使馆仍然开放并全面运作。两位领导人讨论了关于欧洲安全的协调外交努力，强调了 ‘探讨涉乌克兰事务时必须有乌方在场’的原则。拜登总统转达了美国对‘诺曼底’模式冲突解决努力的支持，表示他希望双方在1月26日对2020年7月停火条款的重新承诺将有助于缓解紧张局势并推动《明斯克协议》的实施。”

泽连斯基在会后通过推特表示：“与美国总统进行了长时间的电话交谈。讨论了最近在缓和局势方面的外交努力，并就未来的联合行动达成一致。感谢乔·拜登总统提供的持续军事援助。会上还讨论了向乌克兰提供财政支持的可能性。”乌总统府的声明表示：“泽连斯基总统对美国以及乔·拜登本人表示感谢，感谢他坚定不移地支持乌克兰的独立、主权和领土完整，感谢美国在动员国际社会阻止俄罗斯侵略方面的领导作用。”

乌总统府的声明称：“泽连斯基欢迎美国总统关于维持美国在乌克兰的外交存在的重要性的评论，并保证美国驻基辅大使馆的进一步稳定工作。乌克兰总统感谢美国提供的适当援助，特别是以致命的防御性武器的形式。泽连斯基表示，希望美国采取进一步措施加强国防合作，增强我国的国防能力。”

泽连斯基还强调了在当前形势下支持乌克兰经济和金融稳定的重要性。声明称：“两位领导人讨论了美国采取的具体步骤，以双边方式和通过国际金融机构的参与来增加对乌克兰的财政支持。”

乌方声明称：“乌克兰总统和美国总统还在政治顾问层面上讨论了最近诺曼底会谈的结果。拜登赞扬了就无条件恢复停火所达成的协议。泽连斯基指出，乌克兰准备在不久的将来以‘诺曼底’模式举行领导人级别的会议。这是自今年年初以来乌克兰和美国领导人之间的第二次对话，这显示了我们国家之间深刻的战略合作，并为2022年设定了良好的动力。”

此外，美国有线电视新闻网（CNN）记者亚历山大·马夸特在推特上援引一名“乌克兰官员”的话描述了美乌首脑通话内容，声称拜登对泽连斯基说“俄罗斯的入侵几乎是确定的”。马夸特在推文中称，一位乌克兰高级官员告诉他在基辅的同事马修·钱斯，“拜登对泽连斯基说，‘一旦地面结冰，俄罗斯的入侵几乎是确定的’。据这位官员称，拜登说，基辅可能被‘洗劫’，俄罗斯军队可能试图占领它，‘准备迎接冲击’。”

据美国有线电视新闻网（CNN）28日引述一名乌克兰政府高级官员的话报导，拜登和泽连斯基周四的通话“进行得并不顺利”，因为双方就俄罗斯对乌克兰发动攻击的“风险等级”存在分歧。但白宫对该乌克兰官员的说法提出异议，并警告说匿名消息来源“泄露了虚假信息”。白宫确实表示，拜登在通话中警告泽连斯基，即将到来的俄罗斯入侵是一种“明显的可能性”。

据这位乌克兰官员称，在这次被称为“漫长而坦率”的通话中，拜登警告泽连斯基，俄罗斯的攻击可能“迫在眉睫”，并称一旦2月晚些时候地面冻结，现在几乎可以肯定判断会有俄罗斯入侵。然而，泽连斯基重申了他的立场，即来自俄罗斯的威胁仍然是“危险但模糊的”，而且不确定是否会发生攻击。

美国白宫国家安全委员会发言人霍恩（Emily Horne）回应指：“总统拜登说，俄罗斯明显有可能在2月份入侵乌克兰。他以前曾公开说过这一点，而且我们几个月来一直在警告这一点。任何关于比这更进一步或不同的报道是完全错误的。”她告诉CNN，“匿名消息来源正在‘泄露’虚假信息。”

据一位美国国家安全官员说，这次通话持续了1小时20分钟，突出了两位领导人在俄罗斯集结军队的情况下不得不讨论的广泛问题。这位美国官员形容这次通话“漫长而严肃”，但“富有成效”，因为拜登和泽连斯基讨论了俄罗斯最近的侵略行为。该官员说，拜登告诉泽连斯基，美国官员已经评估了2月份可能发生的入侵，但没有说肯定会发生。

泽连斯基的发言人也对乌克兰官员对这次通话的描述提出异议。然而，这位乌克兰高级官员告诉CNN，拜登说乌克兰不会得到明显更多的军事帮助。据该官员称，泽连斯基敦促拜登“冷静地发布信息”，并警告说恐慌会带来经济影响。他还表示，乌克兰情报部门对威胁的看法不同。

当天早些时候，来自美国方面的另一位消息人士说，白宫方面认识到泽连斯基有“多个听众”，并且正在努力平衡他们。“一方面，他希望得到援助，但他必须向他的人民保证他已经控制住了局势。这是一个棘手的平衡，”该消息人士说。