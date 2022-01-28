美欧将合作确保能源安全 美制裁计划包括禁止交易新发行的所有俄国主权债务

美国和欧盟1月28日发表联合声明表示，双方将共同致力于欧洲的能源安全和可持续性，以及加速全球向清洁能源的过渡。美国和欧盟强调：“我们的共同目标是确保乌克兰的能源安全，并使乌克兰逐步融入欧盟的天然气和电力市场。”《华尔街日报》当天报导，如若俄总统普京决定进一步入侵乌克兰，美方官员透露称，美国对俄升级制裁的措施将包括针对俄罗斯最大的几家国有银行，禁止新发行的俄罗斯主权债务的所有交易，以及对先进的微电子等关键部门实施出口管制。

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据美国有线电视新闻网（CNN）24日报导，熟悉讨论情况的多名美国官员向CNN表示，拜登政府一直在与欧洲、中东、北非和亚洲的一些国家和能源公司定期讨论在俄罗斯入侵乌克兰导致天然气短缺的情况下，加紧向欧洲供应液化天然气的问题。美国和欧盟周五发表的联合声明指出：“欧盟和美国在美国-欧盟能源委员会中就能源政策、去碳化和供应安全进行密切合作。欧盟和美国承诺通过清洁能源，特别是可再生能源、能源效率和技术，实现《巴黎协定》的目标，为能源安全和减少对化石燃料的依赖提供了途径。欧洲安全目前面临的挑战强调了我们对加快和谨慎管理从化石燃料向清洁能源过渡的承诺。”

声明称：“在过去的十年中，欧盟通过基础设施和加强其内部能源网络，投资于供应的多样化，增加了欧盟能源市场的弹性和灵活性。欧盟委员会将在透明和有竞争力的天然气市场内，以符合长期气候目标和到2050年达到净零排放的方式，加强与成员国的工作，以保障供应。在这关键的十年里，在加强这一进程的同时，我们致力于紧密合作，以克服今天能源市场上的供应安全和高价格的挑战。”

声明续指：“我们承诺加强我们的战略能源合作以保障供应，并将共同努力为欧盟及其周边地区的公民和企业提供可靠和可负担的能源供应。 美国和欧盟正在共同致力于从全球不同来源向欧盟持续、充分和及时地供应天然气，以避免供应冲击，包括那些可能因俄罗斯进一步入侵乌克兰而导致的冲击。美国已经是欧盟最大的液化天然气（LNG）供应国。我们正在与各国政府和市场运营商合作，从全球不同的来源向欧洲供应更多数量的天然气。液化天然气在短期内可以提高供应的安全性，同时我们继续促成向净零排放的过渡。欧盟委员会将努力提高欧盟液化天然气终端的透明度和利用率。”

美国和欧盟表示：“我们打算与欧盟成员国密切合作，在液化天然气供应方面进行合作，以保障供应和应急计划。我们还将就储存在供应安全方面的作用交换意见。更广泛地说，我们呼吁所有主要能源生产国与我们一起确保世界能源市场的稳定和供应充足。这项工作已经开始，我们将在2月7日的美国-欧盟能源理事会会议上推进这项工作。”

据《华尔街日报》在当天报导，拜登政府官员说，对俄潜在制裁计划中的行动正在敲定的过程中，是近几十年来针对俄罗斯的前所未有的行动，使拜登总统威胁要在俄罗斯发动攻击时实施惩罚性金融和其他制裁的言论变得更加有力。这些官员说，虽然拜登政府还没有作出最终决定，但潜在的目标包括俄罗斯最大的几家国有银行，如俄罗斯外贸银行（VTB），禁止新发行的俄罗斯主权债务的所有交易，以及对先进的微电子等关键部门实施出口管制等措施。

报导提及，美国过去发动经济战的努力产生了不同的结果。例如，伊朗和朝鲜随着时间的推移，已经适应了对其核武器计划的广泛经济禁运，尽管对这两个国家的经济和人民来说带来了持续的痛苦。2014年俄罗斯从乌克兰吞并克里米亚后，奥巴马政府对一些俄罗斯的能源技术、主权债务和一些该国国有银行和公司进行了打击，尽管其制裁范围狭窄，但并没有造成深刻的损害。

报导指，其中一位官员说，目前，对俄罗斯石油和天然气出口的制裁或切断俄罗斯与环球银行金融电信协会（SWIFT）的联系都不在考虑之列。不过，拜登政府官员强调，这一次，美国正在摒弃削弱2014年和其他努力的影响的渐进式方法，而是从一开始就着手禁止更广泛的活动。第二位官员说：“我们将从大力（制裁）开始，保持力度，并最大限度地增加克里姆林宫的痛苦”。

第二位拜登政府官员表示，欧洲明白，"如果我们要改变普京的考虑，我们必须准备好一起施加巨大的后果”。这位官员说，美国和欧盟的行动不会完全相同，但将“给俄罗斯带来严重和直接的打击，并随着时间的推移使其经济更加脆弱”。美国官员指出，俄罗斯政府拥有的公司也是类似制裁的目标。尽管这些官员没有具体说明是哪些公司，但一些金融分析师表示，将俄罗斯天然气工业保险股份公司（SOGAZ）等公司列入黑名单，将打击克里姆林宫，而且从长远来看，将损害俄国的经济。

报导提及，拜登政府的一些前官员和批评者对经济制裁方法是否有效或证明与过去的努力不同持怀疑态度。他们说，除了更强劲的俄罗斯经济之外，普京还指望德国和其他欧盟领导人能够阻止那些会对欧洲产生金融影响的措施。

值得一提的是，拜登1月25日在受访时表示，如果俄罗斯入侵乌克兰，他将考虑对普京实施个人制裁。英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）26日在受访时亦指，英方也不排除在这一情况下直接制裁普京的可能。