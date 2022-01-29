在华被限制出境近三年的爱尔兰商人奥哈罗兰终与家人团聚

据英国天空新闻台1月29日报导，一个因商业纠纷而被阻止离开中国近三年之久的爱尔兰商人理查德·奥哈罗兰（Richard O'Halloran），在经过巨大的外交谈判努力之后，已经回到了爱尔兰家中。奥哈罗兰28日晚飞离上海，并于当地时间周六清晨抵达爱尔兰后，在都柏林与家人团聚。

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理查德·奥哈罗兰的妻子塔拉·奥哈罗兰曾为她丈夫的获释而奔走呼吁，她周六在推特上发布了他们全家阔别近三年后重逢的照片。塔拉·奥哈罗兰说：“谢谢大家的支持。我们非常高兴能让他回来......”

爱尔兰总理迈克尔·马丁(Micheal Martin)当天也通过推特表示：“热烈欢迎理查德·奥哈罗兰回国。我感谢在爱尔兰和中国的许多人的工作，他们帮助实现了这一天。”马丁指出，这对奥哈罗兰和他的家人来说是一个非常艰难的旅程，“今天我想着他们”。

报导指，作为一家四个孩子的父亲·奥哈罗兰自2019年2月前往上海以来一直被困在中国。奥哈罗兰是中国国际航空租赁服务有限公司(CALS）的高管，这是一家位于都柏林的飞机租赁公司。在奥哈罗兰加入公司前，该公司曾组织过一次众筹计划，之后其卷入了与中国当局的纠纷中。

2019年2月，奥哈罗兰前往中国与投资者会面并解决所提出的问题，但后来在试图回国时在护照检查处被扣下。他被下达了出境禁令，并在近三年内被有效阻止离开中国。报导称，在不能回国期间，现年46岁的奥哈罗兰从未被指控犯罪或被指控有任何不当行为。爱尔兰外交部星期五证实，已与中国官方达成协议，奥哈罗兰最终将被允许回国。