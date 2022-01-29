爱沙尼亚总理：普京只认实力，北溪2号从来就不是商业项目

爱沙尼亚总理卡拉斯（Kaja Kallas）在英国《卫报》1月28日刊登的对她的专访中表示，欧洲需要结束对俄罗斯能源的依赖。她指出，德国应该接受俄罗斯天然气管道北溪2号管道项目从来就不是一个商业项目。卡拉斯透露称，她发现自从德国前总理默克尔离任后，德国内部对该国就俄罗斯的态度进行了更广泛的辩论。她正在等待柏林对是否批准向立陶宛运送目前部署在爱沙尼亚境内的德制武器问题作出正面回应。

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面对来自国内外的舆论压力，德国新任总理朔尔茨（Olaf Scholz）及其内阁官员近日多次表示，德国向来反对向冲突地区出口武器，因此拒绝向乌克兰提供“致命性武器”。据《华尔街日报》21日报导，德国还在阻止其北约盟友爱沙尼亚向乌克兰运送德制武器。对此，卡拉斯表示她接受德国政府的这一说法，尽管她认为任何禁令都会有利于俄罗斯的进一步侵略，因为这些武器是用于帮助乌克兰自卫。

2021年1月上任的卡拉斯，是爱沙尼亚前总理西姆·卡拉斯（Siim Kallas）的女儿。她的母亲和祖母在第二次世界大战期间苏联从爱沙尼亚大规模驱逐期间在西伯利亚劳改营中度过了一段时间。

面对俄乌边境紧张局势，卡拉斯在最近几周已经成为西方国家中最直截了当的倡导者之一，这些政治家们强调俄总统普京只对实力的展示作出回应。卡拉斯说，普京要求北约回到1997年以前的边界，这关系到她的国家的未来。爱沙尼亚与其他波罗的海其余两个国家一样，于2004年加入北约，并受到北约第五条款集体防御承诺的保护。

卡拉斯长期以来呼吁在爱沙尼亚增派北约部队，包括大量的美国驻军，可能很快就会得到回应。一组五架F-15战斗机本周降落在爱沙尼亚，是更广泛地加强北约东翼的一部分。卡拉斯解释说：“如果你计划攻击一个有美国军队驻扎的国家，这是很有威慑力的。”她说：“如果当一个大恶霸在威胁你，有强大朋友们是件好事。”

卡拉斯续指，现在德国领导人发出了明确的信号，如果俄罗斯入侵乌克兰，从俄罗斯到德国的北溪2号天然气管道项目将不会进行，她说她希望德国永久放弃这条管道。

卡拉斯说：“我们多年来一直在说，北溪是一个地缘政治项目，而不是一个经济项目。”她补充说：“如果你和某人存在联系，那么联系的另一边的人就可以伤害你。这对欧洲或欧洲能源安全没有好处。这些联系可能是不稳定的。”

卡拉斯强调，“我们欧洲已经谈论对俄罗斯天然气的依赖有好几年了，但如果你看一下数字，对俄罗斯的依赖一直在增加而不是减少。这是一个很大的担忧。欧洲必须提高其对俄罗斯天然气的独立性。这一点非常重要。”

关于爱沙尼亚向乌克兰转让源自德国的榴弹炮武器的提议，卡拉斯指出，那些认为禁令将代表对缓和局势的简单贡献是错误的。她说：“乌克兰无意攻击俄罗斯，他们需要武器来保护他们的国家。这些是用来对付侵略者的防御性武器。”

卡拉斯说，她正在密切关注德国国内关于其安全作用和与俄罗斯关系的辩论。她说：“我们（在德国）有一届新政府。每个人都在试图弄清楚它将走向何方。德国是一个大国，默克尔是一个长期的领导人，每个人都知道她如何运作，她的立场是什么。这是更可预测的。任何政府的变化，我不会称其为混乱；但在（德国新）政府开始正常运行之前，会有一个过渡期。”

卡拉斯强调乌克兰问题“是对西方更广泛的考验，而且（其将带来的影响）比乌克兰更广泛。普京只认实力，而俄罗斯的目标一直是分裂西方、欧盟和北约。”卡拉斯说，俄罗斯的外交谈判有一个非常明确的模式，前苏联外交部长安德烈·葛罗米柯（Andrei Gromyko）对其进行了最好的总结。

葛罗米柯曾说过，苏联与西方谈判有三个基本规则：“第一，漫天要价，不要温顺地请求，而是要求。第二，提出最后通牒；第三，不做出半点让步，因为西方总会有人给你提供一些你以前没有的东西，也许是一半”。卡拉斯说，这就是俄国人在外交运作方式上的特点。

卡拉斯说：“我们已经在讨论我们能提供什么来缓和局势，如果我们这样做，西方就会落入他们的圈套。北约并没有造成这场危机，也不打算攻击任何人。北约方面不能为缓和局势做任何事情。我们不应该采取任何昂贵的措施，使他们最终得到他们以前没有的东西。”

卡拉斯说，这并不意味着她反对与莫斯科对话，并指她很高兴看到双方关于军事演习透明度的会谈，即使她“非常怀疑俄罗斯是否会保持其立场”。但卡拉斯认为，北约在与俄罗斯的讨论中没有作出让步的迹象。她指出：“北约方面的协商水平一直很好。作为一个拥有130万人口的小国，大国很容易只在自己之间进行协商，而越过我们的头顶，但这并没有发生。总的来说，我们所表现出来的团结程度会让普京感到惊讶。”