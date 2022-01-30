应对乌克兰危机：英国罕见向北约大规模派兵

英国政府表示，英国正在考虑在北大西洋公约组织(NATO)进行大规模军力部署，作为加强欧洲边界计划的一部分，以应对俄罗斯在与乌克兰边界集结军队的问题。英国警告，俄罗斯对乌克兰的任何入侵都将迅速遭到制裁，对双方都是毁灭性的。

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英国考虑对北约进行大规模军力部署，以应对乌克兰危机。英国首相约翰逊将于下周访问该地区，还将与俄罗斯总统普京通电话。

据首相约翰逊的办公室星期六说，他正考虑向北欧和波罗的海地区的北约防务公约成员国提供最大可能的部署，这将使驻军人数增加一倍，并向爱沙尼亚运送防御性武器。

约翰逊在一份声明中说，“这一方案将向克里姆林宫发出一个明确的信息，我们不会容忍他们破坏稳定的活动，面对俄罗斯的敌意，我们将始终与我们的北约盟友站在一起。”约翰逊说，“我已经命令我们的武装部队准备下周在欧洲各地进行部署，确保我们能够支持北约盟友。”

官员们将于下周在布鲁塞尔敲定该提议的细节，部长们将于周一讨论军事选项。

据约翰逊办公室表示，在被批评做得不够后，他将在下月初会晤北约各国元首，以加强外交努力。

英国外交部长和国防部长也都将在未来几天前往莫斯科，与俄罗斯外交部长和国防部长进行会谈，目的是改善关系和缓和紧张局势。

就俄乌危机持续紧崩，法新社报道称，英国决定将向北约增兵1倍。约翰逊决定，英军将把派赴北约的部队、武器、舰艇和战机数量翻倍。

强生办公室今天晚间表示，英国预计下周向北大西洋公约组织提出增兵计划，将让目前在东欧约1150名英军人数倍增，同时也会有防御武器送往爱沙尼亚。

据约翰逊说：「这套计划会向克里姆林宫传达明确讯息，即我们不会容忍他们破坏稳定之举，面对俄国敌意时，我们也将始终与北约盟国站在一起。」