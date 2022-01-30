德国执政大党太显亲俄遭轰

德国新任总理肖尔茨正面临着他的第一次危机，这是由对他的社会民主党被指与俄罗斯关系密切的日益增多的批评引发的。而此时正值西方国家试图在乌克兰问题上团结一致结成堡垒的时候。德国前社民党总理施罗德唯利为莫斯科辩护，以及德国前基民盟总理默克尔因对东方心怀好感，也被拉出来陪绑批判。

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本周《明镜》周刊断言："目前德国外交政策的主要障碍是总理的社民党。"但该党的高层已召集明天才开的内部会议，试图理清对莫斯科的立场。但几个星期以来，德国总理一直在就俄乌紧张局势发出相互矛盾的信号。

据法新社说，肖尔茨有时承诺，一旦入侵乌克兰，德国将对莫斯科实施严厉制裁；而有时肖尔茨则警告说，这些制裁可能对德国造成后果，因为德国55%的天然气是从俄罗斯购买的。执政不到两个月的肖尔茨政府也招致了乌克兰和波罗的海国家的严厉批评，因为德国不像美国或英国那样拒绝向基辅供应武器。甚至，也是社民党的德国国防部长提出另一个建议，即支援乌克兰5000顶军用头盔和一所野战医院，遭到了讽刺。

因为有讽刺干脆讥笑德国应该支援乌克兰枕头更好。

而据《明镜周刊》本周末报道，德国驻华盛顿大使刚刚在一份机密信息中传递警告：美国开始感觉到柏林在与俄罗斯的危机中 "不可信任"，德国 "与普京共眠 "的说法也开始流行起来。

德俄北溪二号天然气管道已经通过波罗的海建成，但正在等待授权投入使用，它的未来正在使分歧具体化，因为许多人认为它是德国在地缘政治上变得依赖克里姆林宫的一个陷阱。而这个有争议的项目引起了华盛顿和东欧国家的愤怒，更因为工程主要负责人之一正是德国前社民党总理施罗德。施罗德在危机中不断为莫斯科的立场公开辩护。

前总理默克尔的保守党领导人克里斯托夫-普洛斯（Christoph Ploss）周六批评表示，这种行为 "令人尴尬，施罗德不配做一名前总理"，他呼吁取消施罗德在德国众议院的办公室。他说，如果施罗德宁愿为俄罗斯国家利益进行如此公开的游说，以换取丰厚的薪酬，施罗德就不应该再从德国纳税人的钱中获益。

法新社认为，社民党对俄罗斯的和解态度源于勃兰特总理在1970年代倡导的 "东方政策"。该政策的目的是通过贸易手段接近共产主义东方集团，特别是前东德，以实现冷战的缓和。而这一战略被认为最终促成了1990年的德国统一。

"东方政策"仍然深深扎根于社会民主党，甚至是德国国家的基因中：保守派基民盟总理默克尔（Angela Merkel）在做了一些调整后，继续保持了这种做法，默克尔也经常因为与普京的关系密切而受到批评。

法新社还说，除此之外，和平主义在德国舆论中根深蒂固，德国人对纳粹政权的恐怖沉浸在愧疚之中。根据Yougov研究所本周公布的一项民意调查，59%的人拒绝向基辅提供武器。问题是，40多年来德国外交赖以运作的出发点现在似乎已经过时。

法新社引述瑞典国际事务研究所的分析师安德烈亚斯-乌姆兰（Andreas Umland）判断称，与莫斯科和解的东德政策，面对军事威胁和使用硬实力的困难，根本不适合目前与俄罗斯的对抗。

此外，据智库德国对外关系委员会主席托马斯-恩德斯说，"纳粹罪行不仅针对俄罗斯，而且还发生在乌克兰、波兰和波罗的海国家，所有这些国家今天都感到受到俄罗斯的威胁。"