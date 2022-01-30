意大利总统年事高欲退 7轮投票都无解又续任了

意大利总统马塔雷拉(Sergio Mattarella)周六获得连任，在议会为选择继任者进行了为期一周的投票最后仍无结果后，各政党领袖要求他继续留任。在众议院1,000多名议员和地区代表的第八轮投票中，当马塔雷拉通过选举所需的505票时，全场爆出热烈而持久的掌声。教皇方济各也向马塔雷拉发贺电。

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据路透社报道称，意大利总统马塔雷拉高票连任有助打破政治僵局。马塔雷拉此前曾排除了继续留任的可能性，但由于该国政治稳定面临风险，他在议会领导人的呼吁下改变了主意。这些领导人当天早些时候在总统府与他会谈。

松了一口气的政党领袖们感谢80岁的马塔雷拉同意继续留任，但在经历七轮投票仍未能找到继任者，给政治带来深深的创伤，有可能会对政治稳定造成危险后果。

尽管如此，金融市场可能会对现状作出积极反应，这将使曾明确表示希望自己成为总统的总理德拉吉继续担任总理。德拉吉在一份声明中说，马塔雷拉连任“对意大利人来说是好消息”，感谢他“顺应议会强烈意愿的决定”。教皇方济各向马塔雷拉发贺电。

在众议院1,000多名议员和地区代表的第八轮投票中，当马塔雷拉通过选举所需的505票时，全场爆出热烈而持久的掌声。

马塔雷拉在总统府发表的简短讲话中称，正在发生的新冠危机和意大利经济和社会困境意味着，他有责任接受议会的决定。

政治风险咨询机构Teneo的Wolfango Piccoli说：“整体政治背景对德拉吉政府来说已经不那么有利了，在距离下次大选还有一年左右的时间里，政府面临着艰巨的任务。”民主党党魁莱塔称，“政治版图已经改变，”一些观察家预测德拉吉的内阁团队将在短期内发生变化。

路透社说，即使在领导人们达成协议之前，议员们在每天的投票中也越来越支持马塔雷拉，在周六早些时候的第七轮投票中，他的得票数上升到387票。最终他获得了759张选票，比2015年第一次选举时多出94张，是意大利国家元首的第二高选票，仅次于1978年至1985年担任总统的得佩尔蒂尼(Sandro Pertini)。