受“派对门”调查报告和俄乌局势影响 英首相取消2月访日计划

据共同社1月31日援引多名日本政府相关人士的话报导，英国首相约翰逊（Boris Johnson）取消了2月中旬访日，并与日本首相岸田文雄举行会谈的日程。英国内阁办公室第二常任秘书格雷（Sue Gray）主理有关约翰逊涉违反防疫规定，多次于唐宁街10号首相府举行派对的调查报告出炉，约翰逊周一前往英国议会下议院就此接受了不同党派议员的质询。

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据共同社报导，此前日英两国政府曾推进协调，但由于乌克兰局势趋于紧张，以及约翰逊涉嫌违反新冠防疫规定参加派对等原因，英方提出取消访日。

日本内阁官房长官松野博一在31日的记者会上说明称，“并无正在协调（约翰逊）访日的事实”，同时指出“我国极为重视与全球战略伙伴英国的关系”。松野博一强调，日方今后也将通过各种举措进一步强化两国关系。

据英国广播公司（BBC）最新报导，就约翰逊“派对门”事件调查的“格雷报告”显示，有16个相关事件属于她的调查范围，其中12个事件现在正由伦敦警察局进行调查。这些事件中，有三起此前未被媒体报道的防疫违规事件。

格雷说，她职权范围内调查的16项活动在2020年5月至2021年4月之间的十几个日期里发生。除了在英国教育部举行的一次活动外，这些活动都是在唐宁街10号或内阁办公室举行的。

伦敦警方正在调查的12个事件包括2020年5月20日首相在唐宁街花园出席的酒会。其他接受警方调查的事件包括2020年6月19日在内阁会议室为约翰逊举行的生日派对。

2020年11月13日在唐宁10号首相公寓举行的聚会也正在接受伦敦警察局的调查。警局认为，其余四个事件没有达到“刑事调查的门槛”。

“格雷报告”指控约翰逊首相办公室的领导失误，尽管它没有直接指责约翰逊本人有不当行为，而是将这一判断留给警方的单独调查。这可能会给约翰逊一些政治上的喘息空间，但这不太可能驱散已经成为威胁他政治生涯丑闻的阴云。

此外，约翰逊计划将在本周与俄罗斯总统普京举行会谈并到访乌克兰。