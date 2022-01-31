台湾驻斯洛文尼亚新设代表处据报将以台北为名成立

据泛欧媒体《欧洲动态》（Euractiv）1月31日报导，斯洛文尼亚外交政策官员已经澄清了该国与台湾关系的立场，并宣布台湾计划在该国设立的代表处将以“台北”命名，并将被指定为台北经济文化代表处。

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斯洛文尼亚外长洛加尔（Anže Logar）1月28日在斯洛文尼亚国民议会外交政策委员会发言时表示，在“一个中国”政策上，“没有与我们的立场发生分歧”。

斯洛文尼亚的经济和文化代表处将在台北成立，台北在斯洛文尼亚的对等代表处也将成立。该委员会主席格里格西琪（Monika Gregorčič）强调说：“其将被命名为台北，而不是台湾。”

该委员会还一致通过了一项决议，指出斯洛文尼亚仍然致力于“一个中国”的政策。反对派、斯洛文尼亚社民党议员内梅茨（Matjaž Nemec）说：“这一信息是无可争议的，它来自所有政治参与者和负责这一事项的议会委员会。”

斯洛文尼亚总理亚扬沙（Janez Jansa）本月在接受印度《全印电视台》（Doordarshan）采访时曾赞扬台湾是一个“民主国家”，并称斯洛文尼亚正在与台湾就互设贸易代表处一事进行商谈。

据斯洛文尼亚新闻社报导，在接受采访的几天内，斯洛文尼亚-中国商业委员会表示，中国的合作伙伴已经“终止了合同，并退出了已达成的投资协议”。

据《南华早报》31日报导，斯洛文尼亚副总理波契瓦尔舍克(Zdravko Pocivalsek)在接受位于北京的《中国周刊》采访时说，相关计划不得影响经济利益。

波契瓦尔舍克说：“斯洛文尼亚的政治理念、政党和利益有千差万别。在宣布通过开放贸易代表处改善经济合作的同时，发生了很多误解。有些观点没有在政府内部进行讨论”。

报导指，斯洛文尼亚总统帕霍尔（Borut Pahor ）表示，相关计划不会与‘一个中国’政策相矛盾。他告诉当地媒体说：“台北在20个欧盟成员国设有代表机构。在斯洛文尼亚开设一个这样的代表处的想法并不新鲜。总统认为这是对经济关系的一种鼓励。”