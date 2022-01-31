波兰宣布向乌克兰提供用于防空等防御性武器

波兰已表示准备在俄罗斯进攻威胁日益增加的情况下向乌克兰提供防御性武器。波兰国家安全局长索洛克（Pawel Soloch）1月31日在记者会上宣布，向乌克兰提供军事援助的决定是与波兰总统杜达（Andrzej Duda）和总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）领导的政府共同做出的。尤其是大约数以万计的防空弹药和武器。

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索洛克介绍称：“决定向乌克兰方面转移具有防御性质的弹药，用于防御而非进攻行动。”他指出，这一决定目前正由波兰国防部长执行。

当被问及这些武器是否用于防空时，索洛克给予了肯定的答复。同时，这位高级官员补充说，波兰国防部稍后将公布有关细节。

索洛克说：“我们已经向乌克兰方面提出了一个提议，正在等待答复”。他说，波兰将向乌克兰提供基辅从波方提出的清单中最为需要的武器。

索洛克说，”我们现在随时准备这样做”。他还说，波兰今天的提议包括向乌克兰转让“数以万计的弹药”的可能性。

波方官员澄清说，军事援助可以“在几天内”交付给乌克兰。索洛克补充说，华沙还将向基辅提供人道主义援助。这些是帮助必要时疏散人口所需的手段，以及医护援助。

索洛克说，波兰总理莫拉维茨基将于周二访问基辅，而波兰总统国际政策局局长库莫奇（Jakub Kumoch）将于周一到访乌克兰。

乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksiy Reznikov）周一在推特上宣布，2月1日他将与波兰防长布瓦什查克（Mariusz Blaszczak）进行电话会谈。会谈的主要议题是加强双方国防能力以确保该地区的和平与安全。