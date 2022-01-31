联合国安理会召开会议商讨进一步制裁俄罗斯

应华盛顿的要求，联合国安理会今天将就乌克兰危机举行会议，试图再次劝阻莫斯科入侵乌克兰，同时准备对俄罗斯实施新的制裁。

广告 继续浏览后续

安理会十五个成员国讨论的焦点议题是如何进一步制裁莫斯科。美国和英国已经威胁要对俄罗斯实施新的制裁。伦敦方面表示，计划针对 "克里姆林宫直接感兴趣的 "俄罗斯利益采取措施；而美国方面， 华盛顿的两位民主党和共和党代表表示，美国国会即将就一项规定对俄罗斯实施新经济制裁的法案达成一致。这些制裁措施包括俄罗斯和德国之间的战略性北溪2号天然气管道，以及俄罗斯在国际贸易中使用美元进行交易。

不过，法新社指出，俄罗斯可能会试图阻止安理会15个成员国举行会议。 自2021年底以来，俄罗斯被指控在乌克兰边境集结了多达10万名军队，为进攻做准备。莫斯科否认有任何进攻计划，同时要求对其安全作出书面保证，包括拒绝乌克兰加入北约和结束北约在东欧地区的军事部署，按照莫斯科的说法，前苏联解体时，美国曾经向时任的苏联领导人做出承诺，将停止北约的东扩。

俄罗斯的上述要求本周被美国方面书面回绝。克里姆林宫表示，仍在考虑如何对此回应！

美国副国务卿维多利亚-努兰德在接受哥伦比亚广播公司采访时说，她看到有 "迹象 "表明俄罗斯有兴趣就美国和北约的反应进行对话。她还说， 国务卿布林肯和俄罗斯外交部长拉夫罗夫 "可能将在本周进行会谈。

与此同时， 多个西方国家近日宣布将向东欧派遣更多部队。英国首相约翰逊本周将向北约提议部署部队，以应对对乌克兰日益增长的 "俄罗斯敌意"。加拿大国防部长宣布将把加拿大军队迁往乌克兰西部。 法国外交部长让-伊夫-勒德里昂、他的德国同行安娜莱娜-贝尔博克和波兰总理莫拉维茨基预计本周将前往基辅访问。

面对入侵的威胁，基辅周日呼吁俄罗斯撤回其在两国边境的军队，并继续与西方对话。