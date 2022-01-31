英国拟立法让俄寡头和企业“无处可藏” 俄总统发言人：这是极其令人担忧的情况

英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）1月30日在受访时表示，就俄乌边境紧张局势，英国正在起草的法案将允许对俄罗斯的任何组织和个人实施制裁。她将在31日向英国议会下议院的议员们介绍相关立法动议。据塔斯社星期一报导，俄罗斯总统发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）对此回应称，英方可能对俄罗斯商人实施新制裁的声明破坏了英国的投资吸引力。

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特拉斯在接受英国天空新闻台的专访中，当谈到英国对乌克兰的支持时，她强调“绝对不排除任何可能性”。她表示，在英国准备采取的更为严厉的制裁计划下，俄罗斯寡头和企业将“无处可藏”。她续指，如若俄罗斯进一步入侵乌克兰，英国或将给予乌克兰武器和资金的支持。据英国官员介绍称，根据特拉斯预备的新立法，英方将能够制裁“对克里姆林宫具有经济或战略意义的任何个人和企业”。

特拉斯告诉天空新闻：“目前，（针对俄罗斯的）经济制裁的范围相当狭窄，所以我们只能针对那些直接参与破坏乌克兰稳定的公司。”她补充说：“我们希望做的是扩大这一范围，所以任何对克里姆林宫和俄罗斯政权感兴趣的公司都将能够成为目标，所以普京的寡头、参与支持俄罗斯政府的俄罗斯公司将无处可藏。”

当被问及该项立法是否允许扣押俄罗斯寡头拥有的英国财产时，特拉斯回答说：“没有什么是不可能的......。该法律使我们能够做的是打击更广泛的目标”。在被问及拟议的扩大制裁是否会给英国带来经济成本时，特拉斯说：“这里存在一个对欧洲自由和民主的真正威胁，而这比短期经济收益更重要。”

英国议会情报与安全委员会曾于2020年表示，伦敦金融城为非法资金的循环利用提供了 “理想的机制”，并补充说它已成为为境外财富洗钱的“洗衣店”。就俄乌边境紧张局势，特拉斯在周日的节目中强调：“首要任务是阻止弗拉基米尔·普京采取这一行动。”

特拉斯补充说：“这就是为什么我们提出在爱沙尼亚部署额外的英国部队，我们在黑海对面提供更多的空中支援，我们向乌克兰提供防御性武器，以确保他们在弗拉基米尔·普京试图发动入侵时处于最佳状态。”

特拉斯称：“本周晚些时候我将宣布的是改进的制裁立法，以便我们能够针对更多与克里姆林宫直接相关的俄罗斯利益。”谈到俄罗斯进一步入侵乌克兰的可能时，特拉斯表示：“因为我们绝对需要阻止这种情况发生，这是我们的首要任务。”

英国首相约翰逊（Boris Johnson）曾在30日通过推特表示：“本周早些时候，我听取了我们的国防部长关于乌克兰边境局势的简报。”他指出，“情况越来越令人担忧--我继续敦促俄罗斯参与谈判，避免鲁莽和灾难性的入侵。”

特拉斯本周将到访乌克兰，下周将前往莫斯科与俄方官员举行会谈。她29日在英国《每日电讯报》发表的署名文章中强调：“英国很自豪地挺身而出，通过可靠的威慑和外交手段，带头捍卫自由和民主。即使在冷战的高峰期，我们也能就一个更安全的欧洲的原则达成一致。”

特拉斯表示：“我们争吵的对象不是俄罗斯人民，而是他们的领导人所推行的政策。他们压制自由和民主，试图打压像萨哈罗夫’纪念馆‘这样勇敢的组织，该组织几十年来一直为人权而斗争。而现在，他们有可能让普通俄罗斯人陷入一个难以解决的泥潭，与苏联-阿富汗战争和车臣战争相媲美。”

特拉斯称：“我们一起敦促俄罗斯坐下来，在自由、民主和法治的关键原则基础上进行适当的谈判。另一种选择只能以悲剧收场：入侵不可避免地导致巨大的痛苦和制裁带来的严重经济后果。球在俄罗斯的脚下。我将继续向我们的盟友和直接向莫斯科提出外交解决方案的理由。但我也准备采取必要的步骤，阐明继续好战的后果。”

特拉斯称：“在这个关键时刻，我们正与我们的盟友联合起来，表明侵略永远不会有回报。通过坚持我们的想法和理想，我们将共同确保世界成为一个更自由、更富裕和更安全的地方。”此外，约翰逊计划将在本周与普京举行会谈并到访乌克兰。

莫斯科方面，俄总统发言人佩斯科夫就特拉斯的表态向媒体表示：“（这是）一种极其令人担忧的情况，这种说法破坏了英国的投资吸引力和总体上的吸引力。”他说：“你很少看到或听到如此直接威胁攻击企业的情况。”

佩斯科夫补充说，莫斯科将“在制定报复性措施时从自己的利益出发”。他强调，“一个特定国家对俄罗斯企业的攻击当然意味着报复性措施。”