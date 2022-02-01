普京指西方忽视了俄罗斯安保提案的关键要求，愿意继续会谈

俄罗斯总统普京2月1日表示，美国及其西方盟友忽视了俄罗斯最为看重的安全要求。但他补充说，莫斯科仍然愿意与西方就缓解在乌克兰问题上的紧张局势进行更多会谈。

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普京星期二与到访的匈牙利总理欧尔班会面后共同会见媒体。普京表示，美国和北约对莫斯科的关键要求置之不理。普京说，他和欧尔班就西方给予俄罗斯长期安全法律保障的建议实质性地交换了意见。

普京说，“让我指出，我们正在密切分析1月26日从美国和北约收到的书面答复。然而，已经很清楚了，我也将此告知总理先生，俄罗斯的基本关切被忽略了。”他解释说，莫斯科没有看到对三个关键要求的充分回应：防止北约的扩张，不在俄罗斯边境附近部署打击武器系统，以及将北约在欧洲的军事基础设施恢复到1997年签署《俄罗斯-北约基本协定》时的位置。

普京说，“与此同时，美国和北约无视我们的关切，普遍提到各国有权自由选择确保其安全的方式。但这不仅仅是给予某人自由选择如何确保其安全的权利”。他重申，这只是众所周知的安全不可分割原则的一个部分。普京称：“第二个不可分割的部分说，不应允许任何人以牺牲其他国家的安全为代价加强自己的安全”。

不过，普京指出，仍有可能找到一个考虑到各方关切的解决方案。他说，法国总统马克龙可能很快就会访问莫斯科，这是他们在星期一通话后重新进行的外交努力的一部分。普京表示，“我希望我们最终会找到一个解决方案，尽管我们意识到这并不容易。”

美国国务卿布林肯和俄罗斯外长拉夫罗夫周二还举行了电话会谈。通话结束后，美国国务院的一位高级官员说，拉夫罗夫没有表明莫斯科将在与乌克兰的边界缓和局势。

美国国务院官员周一证实，他们已经“收到了来自俄罗斯的书面跟进”，该文件是美国上周发给克里姆林宫的建议，内容是如何化解紧张局势并为进一步的安全谈判铺平道路，以回应俄罗斯对安全的要求。

然而，克里姆林宫星期二表示，俄罗斯尚未向美国发出“主要答复”。俄总统发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在一次电话会议上说：“有一个混淆。它（俄罗斯的回函）认为是一个不同的问题。关于这个问题的主要答复还没有交出，它仍在准备之中。”