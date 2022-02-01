英乌波宣布强化三国合作关系 乌克兰军队3年内计划增加10万兵力

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）2月1日在议会发表讲话时宣布，建立一个涉及乌克兰、波兰和英国的新的“政治合作模式”。英国首相约翰逊（Boris Johnson）并于当天到访基辅和泽连斯基举行了会谈。波兰总理莫拉维奇（Mateusz Morawiecki）也在当地对乌克兰进行访问。泽连斯基周二还签署了一项法令，未来3年内乌克兰武装部队人数将增加10万人。

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乌克兰总理什梅加尔（Denys Shmygal）周二和来访的波兰总理莫拉维奇出席了联合记者会。什梅加尔向媒体表示：“我希望在不久的将来，我们能够正式启动乌克兰-波兰-英国的新区域合作模式，在俄罗斯持续侵略的情况下，我们应该签署一份关于合作的三边文件，以加强区域安全。”莫拉维奇在发言中告诉记者称，波兰将帮助乌克兰提供天然气和武器供应，以及人道主义和经济援助。

莫拉维奇说：“生活在像俄罗斯这样的邻国附近，我们有一种生活在火山脚下的感觉。”他补充说，华沙将向乌克兰提供火炮弹药、迫击炮、便携式防空系统和无人侦察机等防御性装备。莫拉维奇还呼吁德国不要启动北溪2号天然气管道项目，称其带来了严重的安全风险。莫拉维奇强调，反抗俄罗斯不仅对乌克兰，而且对整个欧洲和北约都很重要。

莫拉维奇说：“通过启动这条管道，柏林正在给普京的手枪装子弹，然后他可以用它来讹诈整个欧洲”。他表示，三国外长们正在“研究一种可能的形式，以加强波兰、乌克兰和英国之间在各个领域的合作”。

泽连斯基周二在乌克兰议会的发言中也提及：“我们正在欧洲创造一种新的政治合作模式，涉及乌克兰、英国和波兰”。英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）早些时候说，英国、波兰和乌克兰之间正在考虑建立一个三方联盟。乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）也向记者介绍了建立这种联盟的积极工作。

泽连斯基周二还签署法令，将在未来三年内大幅扩大乌军的规模，在现有基础上增加十万军人，并提高士兵的待遇。

泽连斯基强调：“这项法令（的制定）不是因为我们很快就会发生战争......而是为了在不久的将来，乌克兰会有和平。”目前，乌克兰武装部队有近25万名军人，相比于俄军，不但人数明显不足，装备水平也十分落后。

泽连斯基呼吁称：“我们必须在国内政治上团结一致。你可以反对政府，但你不能反对乌克兰”。他谈到，“你可以鄙视......政府、总统，但你不能鄙视自己的人民，为了获得政治利益而播种恐慌，让人民处于恐慌状态。”

英首相约翰逊周二在到访基辅前通过推特强调：“作为一个朋友和民主伙伴，面对那些试图破坏乌克兰主权的人，英国将继续维护乌克兰的主权。“