欧盟为绿色能源定框架发标签：囊括核电与天然气

欧盟委员会今天宣布绿色能源框架与定义标签，包括核电与天然气。欧盟委员会认为，核电和天然气在一定条件下为应对气候变化做出贡献。欧盟为了妥协，有可能新开一个类别，将核能与天然气划归成”过渡性能源“。本台报道称，这是一个让欧盟27个成员国产生分歧的话题，并可能引起环保人士的关注。

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本台报道称，欧盟为核电与天然气贴上”绿色标签“。然而几个月来这是一个使欧盟产生分歧的话题。从本周三开始，天然气和核电站将因它们对应对气候变化有贡献而被贴上"绿色标签"。为了使这个绿色标签成为可能，欧盟委员们必须批准一份标准清单，将发电的核电厂和燃气电厂归为 "可持续"能源，以批准此一领域的投资。而至此，这一绿色定义特权一直只保留给可再生能源。

一个让欧盟在2050年实现碳中和目标的议案，但却引起了分歧。虽然希望重振其核工业的法国与东欧国家欢迎这一立场倡议，但德国、奥地利和西班牙却反对。德国已经放弃了核能，并寄希望于发展风能和太阳能，以及新的天然气发电站。

欧盟为什么要做出这样的决定？据本台在布鲁塞尔记者Pierre Bénazet说："目的只是为给私人投资一个清晰的清单。投资者必须能够知道他们把钱放在哪里，以及他们的资金是否将被用于实现欧洲的排放中和目标。欧盟委员会说，天然气和核能对实现这一目标至关重要，但它们只是过渡性的能源。

欧洲议会和27个国家的首都现在有四到六个月的时间来做出决定。在马克龙主义的欧洲议会议员克里斯托夫-格鲁德勒看来，想要发展核电以减少温室气体排放是完全合适的："核电是唯一的脱碳、可控能源，可以弥补可再生能源的间歇性问题。因此，我们的想法是，首先当然是可再生能源，然后只是在没有足够的风能或太阳能时，再用核电生产的替代能源作补充，因为核电是脱碳的，与天然气或石油动力的涡轮机不同。

然而，对于法德绿党议员Anna Deparnay-Grunenberg来说，现在让人失望："如我们所知，投入核电的资金将对投入真正的可再生能源（风能、太阳能）的资金产生巨大的制刹阻碍。因此，从经济上讲，它没有任何意义，它不是生态环境的，而且从来都不是绿色的。

因此，欧洲议会将是进行最激烈辩论的场所，问题是大多数国家的首都都支持欧盟委员会的这个动议。然而，奥地利政府已经宣布，它打算采取法律行动，告到欧盟法院。

面对来自天然气和核电游说团体的政治压力和大量游说，欧盟委员会正在提出一种妥协，其中包括不认为核电和天然气是绿色的，而是创建一个新的类别，即”过渡性能源“，尽管经济和金融利益或是薄弱的，但政治利益却是相当大的。