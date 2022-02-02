世界上最著名的君主伊丽莎白二世女王本周日2月6日将达到在位70年的历史性里程碑， 当今世界没有一个君主能在位这么久。 王室当天有没有仪式，目前还没有宣布，而英国公众热切期待庆祝女王在位白金记录，四天庆祝则计划于6月初在英国各地举行。

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英国女王伊丽莎白二世女王本周日将达到在位70周年的时间。据法新社说，传统上，2月6日是女王在桑德林汉姆皇家庄园进行私人思考的苦乐参半的日子。因为这既是她在1952年25岁时登上王位的日期，也是她父亲乔治六世在56岁时因肺癌去世的日子，女王对父亲非常缅怀。没有迹象表明今年会有什么不同。目前尚未宣布任何公开活动。

95岁的女王一生完全奉献给王室，她仍然非常受到欢迎与爱戴，她于1月23日悄悄地搬到伦敦以北三小时车程的桑德林汉姆。她通常在假期前后会在那里呆两个月，但今年推迟了离开的时间，因为12月在伦敦疫情加重，出现Omicron变体。预计她将在此停留数周时间。

庆祝女王生日游行活动 "Trooping the Colour"，预计将在6月2日以1400名士兵、200匹马和400名音乐家为长假周末揭幕，并计划于4日在白金汉宫举行一场大型音乐会，并宣布在5日举行20万份邻居和朋友之间的禧年午餐。其中一个在温莎举行的午餐会，希望能打破最大野餐的世界纪录，已经约有1600人报名参加。

一个蛋糕比赛也已经启动，6月5日，一个经历了历史风雨的女王的70年统治的重演将结合英国传统、历史和街头表演者。

据英国媒体报道说，在桑德林汉姆皇家庄园，女王已经住进了伍德农场。女王的丈夫菲利普亲王去年4月去世，最后时日正是在这所相对简陋而隐蔽的五居室房子里度过。从这里可以看到北海，菲利普亲王在2017年退休，因新冠疫情菲利普亲王回到温莎城堡。菲利普亲王喜欢在那里阅读、绘画和散步，度过他的晚年日子。

英国女王自从去年10月份出现不明原因的健康问题，医生要求她减少活动，女王的公开露面也就很少了。女王去年的圣诞录制的致辞，提到"心爱的菲利普"。她说她想念菲利普亲王"调皮 "的样子和笑声。女王与菲利普亲王结婚长达73年。

据法新社说，在伊丽莎白二世之前，历史上只有两位君主达到了70年在位时间：法国国王路易十四，他从1643年到1715年在位72年零110天，以及泰国国王普密蓬-阿杜德，他从1946年到2016年70年零126天在位。

不过，过去几周对女王来说并不容易。1月中旬，由于美国纽约的民事诉讼迫在眉睫，女王剥夺了她的儿子安德鲁（常被描述为她的最爱）的军衔和皇家俸禄，并关闭了安德鲁任何回返公众机缘的大门。安德鲁被指控在20年前对一名未成年人进行性侵犯，据称是已故恋童癖者杰弗里-爱泼斯坦(Jeffrey Epstein)为安德鲁拉扯的皮条线索和方便。由于此阴影对在位70年庆祝过于沉重，95岁的女王或可能不会参加这些活动。