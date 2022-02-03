俄罗斯报复：德国之声被禁播

德国广播公司（DW）周四称，俄罗斯决定关闭其莫斯科分社并禁止其广播，以报复德国对《今日俄罗斯》节目的禁令，这是 "荒谬的 "和 "不可理解的"。

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据法新社今天报道说，德国广播公司DW主席彼得-林堡在一份声明中批评说："俄罗斯当局采取的措施是不可理解和过度的。DW公司抗议这种荒谬的反应，德国广播公司尚未收到俄罗斯正式通知，因此将继续在其位于俄罗斯首都的办公室工作。

德国广播公司说，即使我们最终不得不被关闭，但德国广播公司的频道将大大加强对俄罗斯的覆盖。德国广播公司自2005年以来一直持有德语和英语的广播许可证。

据德国广播公司说，这些许可证的有效期分别到2027年和2025年。

俄罗斯外交部今天宣布关闭德国广播公司。该决定是苏联解体后俄罗斯历史上第一次针对一个主要西方媒体。法新社说，这也是在莫斯科和西方在乌克兰问题上出现危机的之际，而西方担心俄罗斯入侵乌克兰。

据俄罗斯外交部宣布，将启动一项程序，将德国之声归为 "外国代理人"。据法新社说，在俄罗斯，这是一个臭名昭著且有争议的标签，当局已经将几个批评政府的俄罗斯媒体指控为 "外国代理人"。

周三，德国媒体监管机构ZAK禁止 "今日俄罗斯 "德语频道在其网站和移动应用程序上播出，认为 "既没有申请也没有获得必要的许可"。