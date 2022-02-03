埃尔多安：准备好主办乌克兰—俄罗斯危机高峰会

埃尔多安提议3日在基辅重申主办乌克兰—俄罗斯危机高峰会的提议，并且利用到访的机会强调支持乌克兰领土和主权完整的立场。

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埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）3日与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）会谈后指出：“土耳其准备好了善尽其责，化解黑海两个友善邻国间的危机。”

国营土耳其广播电视公司国际频道（TRT World）报导，埃尔多安建议俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）4日出席北京冬季奥运会开幕式后到访土耳其。

就在外界担心俄罗斯可能准备侵略乌克兰之际，埃尔多安3日访问乌克兰，为继英国、波兰、荷兰之后，近日到访基辅的北大西洋公约组织（NATO）成员国领导人。他再度提出在土耳其举办普京—泽连斯基高峰会的构想。

土耳其、乌克兰一如预期签署自由贸易协定（FTA）。埃尔多安于仪式后说：“我们在敏感时期出访。我们继续支持乌克兰主权和领土完整，包括克里米亚（Crimea）。”两国共签署8项合作协议。

自从俄罗斯2014年兼并克里米亚半岛，导致俄国和乌克兰在乌东顿巴斯地区（Donbas）敌意升高以来，两国始终深陷冲突之中。

俄罗斯最近在乌克兰边界附近集结数万大军，令人担心克里姆林宫可能正计划对这个前苏联加盟共和国再次发动军事攻势。莫斯科否认准备入侵，表示部队正在当地演习。