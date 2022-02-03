对抗与震慑俄罗斯 美国东欧增兵3000

美国将向波兰和罗马尼亚增派近3,000名士兵，以保护东欧免受俄罗斯军队在乌克兰附近集结的危机可能带来的影响。不过，俄罗斯继续否认计划入侵乌克兰。俄罗斯还嘲笑英国，称首相约翰逊“完全糊涂了”，并指责英国政客“愚蠢且无知”，表明它没有妥协意愿。新的卫星照片显示，俄罗斯在乌克兰边境地兵力部署有所加强。据路透社说，达成外交解决方案的努力已经失败，西方国家称俄罗斯的主要要求不可行，而莫斯科没有显示出撤回这些要求的迹象。

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据路透社报道，美国官员周三表示，美国将向波兰和罗马尼亚增派近3,000名士兵，以保护东欧免受俄罗斯军队在乌克兰附近集结的危机可能带来的影响。

莫斯科在乌克兰边境附近部署了超过10万人的军队，并表示如果其要求得不到满足，可能会采取军事手段，但并未明确说明。俄罗斯的要求包括北约承诺永远不接纳乌克兰为成员。

五角大楼说，驻扎在德国维尔塞克的一个由大约1,000名美国军人组成的斯特赖克(Stryker)中队将被派往罗马尼亚，还有大约1,700名军人将从北卡罗来纳州的布拉格堡(Fort Bragg)部署到波兰，主要来自第82空降师。另有300名军人将从布拉格堡转移到德国。

消息称，美国总统拜登说，这一部署与他对俄罗斯总统普京的表态一致：“只要他表现出侵略性，我们就会确保我们能让北约盟友和东欧放心，我们就在那里。”

五角大楼发言人柯比(John Kirby)说，这一行动的目的是向普京发出“强烈信号”，“坦率地说，是向全世界发出信号，北约对美国很重要，对我们的盟友也很重要”。这位发言人称，“我们知道，他也对北约感到不满。他对此毫不掩饰。我们正在明确表示，如果事情发展到这一步，我们将准备保卫我们的北约盟友。希望不会走到那一步。”

达成外交解决方案的努力已经失败，西方国家称俄罗斯的主要要求不可行，而莫斯科没有显示出撤回这些要求的迹象。

不过，欧洲外交努力仍然在继续。法国总统马克龙表示，他将在未来几个小时内与拜登讨论这场危机，并可能前往俄罗斯与普京会面。马克龙说，当务之急是避免紧张局势加剧。德国总理朔尔茨(Olaf Scholz)说，他将很快在莫斯科与普京会面，但没有给出日期。

就美国增兵欧洲应对乌克兰危机，法新社报道称，在俄罗斯可能入侵乌克兰之际，美国国防部今天表示，美国计划增派3000名部队人员，强化北大西洋公约组织在东欧的武力。

西方国家领袖警告，任何入侵乌克兰的行动，都将面临「严重后果」。

法新社报道称，美国国防部发言人柯比（John Kirby）柯比指称，向俄罗斯总统普京及世界释出强烈讯息，昭告美国重视北约，这是相当重要之事。但柯比也强调，这些部队不会在乌克兰作战，美国并非进行永久性部署，这是对当今情势作出反应。