德国禁播"今日俄罗斯 " 莫斯科扬言报复

自2月2日星期三以来，莫斯科和柏林之间已经微妙的关系又增加了一个问题。德国监管机构已决定禁止播放俄罗斯RT频道的德语节目。莫斯科的负面反应是立即的，俄罗斯扬言报复。德国禁播的理由是「今日俄罗斯」没有在德国申请许可。法新社说，「今日俄罗斯」被视为俄罗斯的大外宣机构。

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德国禁止俄罗斯广播公司RT的德语节目。据本台在柏林的记者帕斯卡尔-蒂博特报道称，德国与俄罗斯关系微妙除了乌克兰问题，以及对北溪2号天然气管道的可能制裁，尽管该管道将向德国输送俄罗斯天然气，这些都是目前助长俄罗斯和柏林之间紧张关系的问题，而现在则是禁播俄罗斯广播公司RT的德语节目案。

根据俄罗斯频道负责人在推特上的评论称，"这都是无稽之谈。" 俄罗斯频道负责人玛格丽特-西蒙尼安谴责了禁止播放 "今日俄罗斯 "德国节目的决定。俄罗斯频道称将采取法律行动，并希望继续在德国广播。

俄罗斯频道拥有塞尔维亚的许可证，并认为这应该允许它在欧洲的有线电视和卫星上播出。德国监管机构认为，这家位于柏林的制作公司应对这些节目负责。在这种情况下，与任何德国电视一样，需要在同一国家获得许可证。

据报道，俄罗斯频道没有申请在德国许可。在YouTube上和通过卫星的广播已经被暂停。周三的禁令还禁止该利用移动应用程序上播出。

除了俄罗斯频道之外，莫斯科的外交部也做出了反应，官方威胁对德国在俄罗斯运营的德国媒体进行报复。

据法新社说，「今日俄罗斯」被视为俄国的大外宣机构，YouTube去年曾关闭该媒体的德语频道。