电价飙升

英国能源收费上限将大涨54% 政府祭3402亿元补贴

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Le marché britannique de l'énergie est dominé par six grands acteurs, dont fait partie EDF, aux côtés d'une multitude de sociétés entrées sur le marché au fur et à mesure de sa déréglementation
Le marché britannique de l'énergie est dominé par six grands acteurs, dont fait partie EDF, aux côtés d'une multitude de sociétés entrées sur le marché au fur et à mesure de sa déréglementation © John HARRIS/REPORT DIGITAL-REA
作者： 法广
5 分钟

鉴于英国能源监管当局将业者收费上限调高54%，造成数以百万计英国人的能源帐单4月起将大涨，英国政府3日宣布提供相当90亿英镑）补助给受影响最大家庭。

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英国天然气和电力市场管制局（The Office of Gas and Electricity Markets，Ofgem）宣布，由于出售天然气价格飙涨，4月起英格兰、威尔斯和苏格兰的消费者若未和能源供应商签订固定合约，全年价格上限将调高693英镑至1971英镑。

 

法新社报导，英国北爱尔兰地区有另外的能源监管当局，它也已宣布将一般家庭的天然气帐单费用大幅调高。

路透社报导，英国天然气暨电力市场管制局为回应全球天然气价格创新高、造成英国近30家能源供应商走投无路，因此决定将使用最广泛的收费上限调升。

英国去年12月通货膨胀率已来到接近30年高点。家庭支出增加，令人更担心生活成本挤压。尤其英国民众4月不仅将面临能源费涨价，还要被新征收卫生与社会照护税（health and social care levy），总体通货膨胀率也预料将来到6%顶峰。

此外，英国央行英格兰银行（Bank of England）3日再度升息，更增添英国家庭财务压力。

有鉴于此，英国财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）宣布，政府将提供能源供应商国家担保贷款，让它们将涨价分5年实施，等于用电户10月将获得200英镑减免。此外，中低收入户4月将获得地方税减收150英镑，英格兰约8成家庭将受惠。

苏纳克在英国国会告诉议员：“要我站在这里、假装我们不须为了收费更高而做出调整，这既错误也不正直。”

“但我们能够做的，是缓和数以百万计家庭受到的重大价格衝击，借由确保初期涨价幅度较小，以及让涨价分散在较长时期。”苏纳克指出，相关措施将帮助到2800万户家庭。

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