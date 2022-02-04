德国执政大党社民党魁促重新评估与中俄关系

德国执政联盟之一的社会民主党联席党魁Lars Klingbeil在接受采访时表示，鉴于俄罗斯和中国的发展，德国应该重新评估其寻求通过和解来改变威权社会的长期战略。党内许多人在俄罗斯问题上的软弱态度阻碍了德国总理朔尔茨(Olaf Scholz)采取更强硬的立场。但Klingbeil否认了这一点，强调若发动攻击，会考虑所有选项。

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据路透社报道称，德国执政联盟之一的社民党(SPD)联席党魁称须重新评估对待俄罗斯和中国的政策。德国社会民主党(SPD)联席党魁Lars Klingbeil的发言反映出，在担心俄罗斯对乌克兰发动新一轮攻击之际，社民党正在反省，一直以来寻求与俄罗斯更紧密地接触是否是对待克里姆林宫的正确方式。

一些分析人士称，党内许多人在俄罗斯问题上的软弱态度阻碍了德国总理朔尔茨(Olaf Scholz)采取更强硬的立场。但Klingbeil否认了这一点，强调若发动攻击，会考虑所有选项。

德国执政联盟中的两个较小政党，自由民主党(FDP)和绿党，长期以来一直主张对俄罗斯采取更强硬的态度。

德国社会民主党联席党魁Lars Klingbeil称，“我们还没有找到一个令人信服的方法来对待威权国家，” 据Klingbeil称，“我想知道，数十年来试图通过更紧密的联系和经济关系给一个国家带来变革的概念是否仍然适用。”他表示：“看看俄罗斯，你必须承认，近年来国内局势大幅恶化。” 德国社会民主党(SPD)联席党魁Lars Klingbeil指的是安全部门对普京的反对者进行镇压。

路透社说，多年来，德国的外交政策一直基于“Wandel Durch Hande”，即通过贸易改变，或“Wandel Durch Verflechtung”，即通过互联互通改变，这样的信条反映出加深经济和其他联系可以促进政治变革的信念。