欧洲首例 奥地利立法强制成人打疫苗

奥地利总统范德贝伦（Alexander Van der Bellen）4日签署立法，强制成人必须接种新冠疫苗，成为欧洲第一个实施疫苗强制令的国家。

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美国有线电视新闻网（CNN）报导，奥地利的新法将使没有疫苗接种证明或豁免证明的民众，可能面临600欧元罚款。政府将从3月15日开始检查是否遵行强制令。

根据奥地利卫生部网站，孕妇和因为健康因素无法接种疫苗者得以豁免。最近曾经染疫的民众，在收到PCR阳性结果的180天内也不需强制接种疫苗。

新法实施效期将至2024年1月31日为止，未接种疫苗民众如果没有在指定日期之前完成接种，可能面临最高3000欧元罚款，每年最多开罚4次。

德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）也计划在德国推行疫苗强制令，国会将于3月底表决法案。

根据欧洲疾病预防管制中心（ECDC）数据，德国与奥地利的2剂疫苗接种率，均高于欧盟70.4%的平均接种率，但分别为74%与72.7%的接种率仍无法让卫生官员安心。

德国人口的平均年龄为全欧洲第二年长，仅次于意大利。德国卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）于上月28日警告，年长族群有许多人尚未接种疫苗，需要加以防护。

他表示，德国未接种疫苗的人数为英国的4倍，也是意大利的3倍。

虽然部分欧洲国家开始强制规定接种疫苗，有些国家却开始鬆绑防疫措施，无视确诊数字正随着Omicron变异株肆虐而节节攀升。

许多国家领导人称，由于接种疫苗，染疫不再等同于重症。丹麦有多达81.5%人口完成接种2剂疫苗，因此儘管确诊数字持续攀升，仍于1日解除所有防疫限制。

丹麦卫生部长布劳斯特伦（Soren Brostrom）告诉CNN：“感染率飙升的同时，住进加护病房的病患（人数）实际上却在下降。全国600万人口，加护病房仅有约30人是COVID-19病患。”

其他北欧国家如挪威、瑞典和芬兰也因疫苗高接种率与低住院数据，于本周宣布解除许多防疫措施。