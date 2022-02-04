欧盟称已准备好就乌克兰问题对俄罗斯进行“强有力的”制裁

欧盟执委会主席冯德莱恩告诉德国商报和法国回声报，如果俄罗斯继续侵犯乌克兰，欧盟已经准备了一套“强有力和全面的”制裁措施，将对俄罗斯实施制裁。

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据路透社今天报道称，欧盟执委会主席冯德莱恩指出，“我们准备了一套强有力的、全面的金融和经济制裁措施，”冯德莱恩对德国与法国上述报纸表示，这些措施包括“限制外资进入”和“出口管制，特别是对技术产品的出口管制”。

备受争议的北溪2号管道也是制裁方案的一部分。冯德莱恩说，这条管道能否投入运营“取决于俄罗斯的行为”。欧盟执委会主席冯德莱恩还指出，“与(俄罗斯总统)普京关系密切的人和寡头当然可能受到敏感的打击。”

另据路透社报道，美国批评俄罗斯与白俄罗斯在乌克兰边境附近的联合军演，指出联合军事演习是冲突升级行动。

据美国白宫发言人普萨基说，俄罗斯和白俄罗斯在乌克兰边境附近举行的联合军事演习显然是“升级而不是降级的行动”。

普萨基周四对记者说，在评估如何支持，以及如何与该地区其他北约伙伴合作时，军事演习以及俄罗斯可能将在白俄罗斯与乌克兰边境附近的兵力增至三万名的可能性是考虑因素。