美军将抵达德国和波兰

周五，2000名美军抵达欧洲，应对乌俄危机。据悉，美国情报指出，俄罗斯可能制造借口，来入侵乌克兰。美国欧洲司令部表示，周五，首批前往波兰和罗马尼亚的2000名美军，抵达位于法兰克福附近威斯巴登的美国空军基地。

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此前，拜登总统下令，向波兰和罗马尼亚增派近3000名士兵，应对俄罗斯军队在乌克兰附近集结可能带来的衝突。

欧盟委员会表示，这些行动旨在应对当前的局势，加强北约东翼的防卫。

週五， 美国第82空降师1700名伞兵、以及一些军事装备抵达波兰热舒夫。

一名波兰官员周四表示，波兰外交部长兹比格涅夫·拉乌将访问华盛顿，希望以轮换的方式永久保留美国增兵。

在乌克兰西部利沃夫地区靠近波兰边界的亚沃里夫，乌克兰军队正在用美国提供的反坦克导弹、发射器等武器进行训练。

美国支持乌克兰应对俄罗斯可能的军事进攻，提供了两亿美元国防援助。

乌克兰外交部长德米特罗·库莱巴週五表示，乌克兰已获悉美国的情报，俄罗斯可能上演一部宣传片，作爲发动军事进攻的藉口。基辅正在等待更多细节。

乌克兰外交部长德米特罗·库莱巴：“非常简短，我们得到美国的通知，这些信息（宣传视频）将被公开。”

库莱巴说，目前的危机类似2014年俄罗斯吞併克里米亚，支持乌克兰分裂分子。

美国国务院发言人普莱斯周四说，俄罗斯可能会利用捏造的视频，显示爆炸后的画面，突出属于乌克兰或盟国的设备，为入侵找借口。