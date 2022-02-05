俄乌战云密布 首批增援东欧美军抵达波兰

在俄罗斯于乌克兰边境集结10万大军导致情势紧张之际，首批增援美军2月5日抵达位于波兰东南部热舒夫（Rzeszow）的军事基地，要强化北大西洋公约组织（NATO）在东欧的军力。

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波兰军方消息人士表示，一架载有数名美国指挥人员的小飞机5日早上降落在热舒夫－加西恩卡（Rzeszow-Jasionka）机场。在此同时，位于波兰和乌克兰边境附近的里兹索夫基地，持续进行准备工作。

电视画面显示，位于加西恩卡镇的G2A体育馆（G2A Arena）准备成为临时住所，可以看到工作人员在这个场所附近搭建围篱。

一名波兰军方发言人说：“美国陆军第82空降师所辖战斗群的第一批官兵已经抵达波兰。”

美国总统拜登2日下令调动将近3000名美军部署波兰和罗马尼亚，保护东欧免于受到乌克兰危机的可能影响。

美军消息人士曾表示，主要来自第82空降师的约1700名官兵，将在“未来数天内”从美国北卡罗来纳州布拉格堡（Fort Bragg）派遣到波兰。

根据五角大楼，驻扎德国菲尔斯埃克镇（Vilseck）史崔克（Stryker）中队的约1000名美军将前往罗马尼亚。