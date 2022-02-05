北京冬奥第一枚金牌决出 挪威夺得

33岁的挪威“滑雪女神”乔哈格（Therese Johaug）今天夺下北京冬奥首面金牌，在越野滑雪女子15公里追逐赛领先群雌夺金。而乔哈格在赛前就是鹤立鸡群的夺牌大热门，她以44分13秒7完赛，替挪威在越野滑雪赛事拿下开门红。有预测指挪威可望在北京冬奥拿下45枚奖牌，包括21金。

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据中央社今天报道称，北京冬奥首金出炉，由挪威选手夺得女子越野滑雪金牌。

俄罗斯的涅普里亚耶娃（Natalia Nepryaeva）与奥地利选手斯达洛博（Teresa Stadlober）竞逐第2名，最后由涅普里亚耶娃以0.3秒差距惊险夺银。

乔哈格在北京冬奥成功复出，她曾于2010年冬奥夺得接力赛金牌，并于2014年入袋一银一铜，但在2018年平昌冬奥因为禁药疑云缺席。乔哈格当时被检验出类固醇阳性，她声称是因为涂抹了队医给她的护唇膏。

根据美国数据分析公司Gracenote预测，挪威可望在北京冬奥带回45枚奖牌，包括21金。

中央社说，此外，昨天在开幕式担任火炬手而成为焦点的20岁新疆维吾尔族越野滑雪选手迪妮格尔．衣拉木江（Dinigeer Yilamujiang）在这场比赛最终排名第43，她的成绩在4名中国选手中排第3。。