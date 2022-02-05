无畏新增确诊创新高 俄仍将松绑部分防疫限制

由于Omicron变异株持续肆虐全国各地，俄罗斯5日通报新增新冠确诊17万7282例，再创单日新高纪录，但消费者健康监督机构宣布，俄罗斯将从6日起松绑部分防疫限制措施。

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路透社报导，俄国境内每日新增染疫人数自1月以来不断激增，但具高度传染性的Omicron变异株并未导致病故人数显著增加，且克里姆林宫最近出面驳斥有关恐会祭出新封锁的疑虑。

根据联邦消费者权益保护暨福利监督署（Rospotrebnadzor）发布的最新命令，从6日起与新冠确诊者接触后，不再需要进行自我隔离。

在首都莫斯科，防疫小组表示，学校和幼儿园从下周起，将可结束对学生的隔离要求。

联邦消费者权益保护暨福利监督署长波波娃（Anna Popova）本周稍早前表示，由于Omicron变异株扩散太快速，部分防疫限制不再具有意义。俄国境内高达20%以及莫斯科市内高达40%的确诊者无症状。

宣布解除隔离限制指令的时机，正值每日新增确诊5日暴增至17万7282例，高于前一天的16万8201例，而1个月前每日通报新增确诊不到1万6000例。

俄罗斯政府防疫小组表示，过去24小时新增714人染疫不治，低于去年11月通报的每日约1200死历来最高水准。