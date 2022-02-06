乌克兰恐与俄掀战 总统府坚称有望借助外交解决争端

俄罗斯与盟国白俄罗斯下周将在乌克兰边界展开联合军演，美国示警俄国正加强准备侵略乌国，但乌克兰总统府6日坚称，乌俄紧张情势借外交方式解决的可能性仍大于攻击。

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乌克兰总统府顾问波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在声明中表示：“对当前局势进行坦率评估后显示，找到外交解方让情势降温的可能性，仍远大于情势进一步升温的威胁。”

波多利雅科说，俄国去年春天在乌克兰边界陈兵后，一直进行大规模部队调动、演习和武器部署，“以确保持续（施加）庞大心理压力”，“对我国情报单位和军队来说，俄国这次行动完全在意料之中”。

波多利雅科指出，支持乌克兰的西方国家手中关于俄国活动的“大量”情资是来自基辅。

他说：“俄国这类活动会持续多久，目的又为何？只有克里姆林宫知道确切答案。”

“乌克兰与伙伴的任务是替所有情境做好准备，而我们将彻底执行这项任务。”

本月10日至20日，俄罗斯与白俄罗斯将举行“联盟决心2022”（Union Resolve 2022）联合军演，演练击退针对两国南侧边境的攻势。

美国民间企业Maxar Technologies6日公布的卫星影像显示，白俄境内靠近乌克兰边界的3个地点已调来配备导弹、多管火箭发射器、攻击飞机的军事单位。

路透社无法独立验证影像是否为真；俄国国防部未立即回复置评，白俄军官6日也没接电话。

Maxar Technologies说，公司4日搜集到耶斯克（Yelsk）、勒契扎（Rechitsa）、路尼叶兹（Luninets）附近的军事硬体影像，这3地与乌克兰的距离都在约50公里以内；其中路尼叶兹基地的影像中有15架苏恺-25攻击机（Su-25）和S-400防空系统，耶斯克附近则出现SS26伊斯坎德导弹（SS26 Iskander）和多管火箭发射器。

俄国国防部5日表示已调派S-400导弹系统与苏恺-25战机参与演习。俄国国防部长朔依古（Sergei Shoigu）3日曾视察白俄西部一处射击场。

北大西洋公约组织（NATO）秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）上周则形容，俄国这次在白俄境内的演习，是冷战结束后俄国在这个区域的最大规模军事部署，而且还派出具备核打击能力的伊斯坎德导弹。