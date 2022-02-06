乌克兰紧张升高 德国可能向立陶宛增兵

德国总理朔尔茨6日表示，因应俄罗斯大军在乌克兰边界附近集结，对于调派更多部队至立陶宛以支援北大西洋公约组织的东翼盟国，他抱持开放态度。朔尔茨6日在接受德国德国广播电视联合会 ARD专访时做的上述表态。

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路透社报导，美国总统拜登2日下令调动将近3000名美军部署波兰和罗马尼亚，保护东欧免于受到乌克兰危机的可能影响。

朔尔茨（Olaf Scholz）即将动身访美会晤美国总统拜登前，他接受德国第一电视台（ARD）的访问指出“我们打算采取一切必要措施强化”驻扎在立陶宛由德国领导的战斗群。

此外，波罗的海3国也就是拉脱维亚、爱沙尼亚与立陶宛的领袖将在17日造访柏林并会晤朔尔茨。朔尔茨说，届时他将与3国领袖讨论增兵。

针对当前乌克兰局势，朔尔茨说，不论是经由美俄两国之间，或者介于法国、德国、俄罗斯与乌克兰4国之间的“诺曼底模式”（Normandy Format）会谈，因西方国家和俄罗斯加强沟通，使当前紧张有所改善。

因应2014年俄罗斯吞并乌克兰的克里米亚（Crimea），由北大西洋公约组织的美国、德国、加拿大与英国领导的多国战斗部队总兵力约莫5000人，部署在波兰、立陶宛、拉脱维亚及爱沙尼亚。