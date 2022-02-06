立陶宛外长今访澳 坚称台湾代表处不更名

立陶宛外长蓝斯柏吉斯（Gabrielus Landsbergis）于2月6日-10日，将先后访问新加坡、澳大利亚，开拓亚洲及大洋洲市场，实现供应链多元化战略。他接受澳媒专访称，澳洲与立陶宛同样受中国经济威逼，2国将就“我们如何因中国霸凌而变得更强大”交换意见，并强调，不会因为中国施压更换台湾驻立代表处名称。

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据自由时报今天引述消息报道说，立陶宛外长蓝斯柏吉斯（Gabrielus Landsbergis）重申不会屈服中国经济胁迫。

消息说，立陶宛外长蓝斯柏吉斯访澳前夕，接受《澳洲金融评论报》独家专访指出，去年9月，在联合国大会上与澳大利亚外交部长有短暂巧遇，“但我们立即明白，必须谈论的事情太多了”，有很多需要分享的讯息，于是立即做出“需要过来出访一趟”的决定。立陶宛与澳大利亚此次交流议题将聚焦中国的胁迫和贸易制裁，对此，蓝斯柏吉斯说，立澳2国将就如何处理这种情况（被中国经济霸凌）以及学到了什么，又是如何从中变得更强大等议题交换意见，并互相帮助。

据该报称，在华盛顿和东欧部分地区的力挺以及台湾的财政慷慨支持下，立陶宛与澳洲一样，决定不屈服于中国。蓝斯柏吉斯强调，某些国家不应使用经济等胁迫方式，迫使另一个国家改变外交政策。但当前国际商定的规则和法规，正受到“强权国家”挑战，我们正在捍卫国家主权。

对于外界盛传台湾驻立代表处可能因中国施压而更名一事，蓝斯柏吉斯再度驳斥，他重申，“无论如何，立陶宛都不打算更名。”“他们（指台湾）的正式名称不会改变。”

该报道称，据蓝斯柏吉斯强调，有许多国家和许多政治家也希望他们的国家，坦率道出立陶宛所说的某些事情，“我相信这种信念只会越来越强烈，我们并不孤单。”“我们只是碰巧在正确的地方、正确的时间，说出一些当前非常重要的事情。”