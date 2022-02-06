苏利文：俄罗斯可能数日或数周内入侵乌克兰
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美国白宫国家安全顾问苏利文2月6日表示，俄罗斯可能在数日或数周内入侵乌克兰，不过仍可能选择外交途径。但另据瑞士媒体报道：乌克兰外交部长库列巴(Dmytro Kuleba)6日发推文表示：不要相信那些世界末日的预言；乌克兰拥有强大的军队、也有前所未有的国际支持”并且“为任何局势发展做好了准备”。 他还补充说：“敌人害怕我们。”
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路透社报导，苏利文（Jake Sullivan）接受多家电视新闻台的访问，他告诉“福斯周日新闻”（Fox News Sunday）：“我们处于关键时刻，当前任何一天，俄罗斯都可能对乌克兰采取军事行动，或是可能从今起约数周后，亦或是俄罗斯可能选择採取外交途径。”
而苏利文接受美国国家广播公司新闻网（NBC News）节目“会晤新闻界”（Meet the Press）访问指出，俄罗斯可能采取的行动包括，吞并乌克兰的顿涅茨克（Donetsk）地区、网攻或全面入侵乌克兰，并说俄罗斯可能最快7日就会采取行动，但也可能需时数周。
两位美国官员5日指出，俄罗斯已部署约7成全面入侵乌克兰所需战力，并且将派出更多营战术群到乌俄边界。
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