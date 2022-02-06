乌克兰危机

苏利文：俄罗斯可能数日或数周内入侵乌克兰

Le conseiller de la Maison-Blanche pour la sécurité nationale, Jake Sullivan © AFP

作者： 法广 3 分钟

美国白宫国家安全顾问苏利文2月6日表示，俄罗斯可能在数日或数周内入侵乌克兰，不过仍可能选择外交途径。但另据瑞士媒体报道：乌克兰外交部长库列巴(Dmytro Kuleba)6日发推文表示：不要相信那些世界末日的预言；乌克兰拥有强大的军队、也有前所未有的国际支持”并且“为任何局势发展做好了准备”。 他还补充说：“敌人害怕我们。”