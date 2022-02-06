英国女王在位今逾70年

本周日是英国的有史以来第一个载入史册的日子：为一个君主书写 "白金庆典"，今天英国女王伊丽莎白二世在位70年，当然这比法国历史上的国王路易十四保持的世界纪录（73年）还少三年。由于天气等多重原因，正式的庆祝活动将在6月举行。

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英国伊丽莎白二世女王于2022年2月5日星期日通过了在位70年的历史性里程碑。据本台在伦敦记者Emeline Vin报道称，70年来，伊丽莎白二世一共面对过15位唐宁街10号里的首相，当然会见过9位法国总统，她也见证她的国家加入和退出欧盟。女王喜欢衣着有色彩，在公开露面时穿过彩虹中几乎所有颜色的衣服。

英国女王不只是只统治英国。1952年，当她登上王位时，她还接管了其他六个国家的领导权（例如加拿大、澳大利亚）。尽管有独立、非殖民化和分离，她现在仍然是15个国家和英联邦的首脑。

伊丽莎白在25岁时成为女王，虽然受培养学习政务，但最初还是跟在她父亲身旁亦步亦趋，她父亲56岁时逝世于肺癌。最终，乔治六世的形象成为了伊丽莎白二世的身份；无论在什么情况下，女王都渴望为她的臣民展现出一种连续和统一的形象。

据该报道称，研究英国王室专家经常用一个词来概括她：献身精神。虽然95岁的伊丽莎白二世在出现健康问题后，公开露面的时间间隔越来越长，但他们根本不相信会女王会退位让给第一顺位继承人查尔斯王子。

另一方面，女王可能会利用这次70年在位的庆典结束多年来围绕她的离过婚的儿媳卡米拉的争议，卡米拉因在查尔斯与戴安娜王妃的婚姻破裂中扮演的角色而长期受到责难。95岁的女王在她的70在位禧年之际写下的信息中表示，女王真诚地希望“剑桥公爵夫人”在查尔斯王子登基后被称为“王妃”。因此，可以说围绕卡米拉的争议已经结束了。