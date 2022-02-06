英国女王庆在位70年 出人意料为卡米拉正名

英国女王伊丽莎白二世今天庆祝在位70周年，此前女王为这一喜庆日子所发表的诏书性质的文字，罕见为长子，第一顺序王位继承人查尔斯王子的妻子卡米拉说好话，正名，因为女王说，她百年之后，查尔斯即位时，希望她的臣民善待卡米拉，将其称颂为王后。此一话题即刻成为世界热门。

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查尔斯和卡米拉在宣布未来国王与王后妃后升格为为 ”理想伴侣“。据新西兰时报今天报道，女王陛下已经给卡米拉盖上了她的印章，公开告诉英国全国人民，当威尔士王子成为国王时，卡米拉被称为王妃，并说这是女王 "真诚的愿望"。

关于卡米拉的头衔可能是什么，已经有了多年的争议，因为她之前出于尊重决定使用威尔士公主的称号。在这个声明中，女王说，“到时候，我的儿子查尔斯成为国王，我知道你们会给他和他的妻子卡米拉同样的支持；我真诚地希望，到时候，卡米拉会被称为王后妃，因为她会继续她的忠诚服务精神。”

据王家事务评论员理查德-菲茨威廉斯认为，女王的宣布是在对公众表明，他们已经对卡米拉王室称谓 "热身 "。菲茨威廉斯说：“这是女王的白金庆典信息中的一个戏剧性的宣布，有远见也有洞察力。女王最近让卡米拉成为Garter勋章的成员，这显然是对她的青睐，向公众显示对她的赞赏。”

王室专家认为，女王是在公众对卡米拉表达热心之后做出的决定。“卡米拉和查尔斯王子显然是理想的伙伴，她的慈善工作给人留下了最深刻的印象。她对自己的公开露面处理得非常好。”

卡米拉目前是威尔士公主，但出于对查尔斯的第一任妻子戴安娜公主的尊重，她没有使用这个头衔。有人认为，卡米拉可能被赋予了一个较低级别的头衔，如妃子。然而，据菲茨威廉斯先生说，没有使用这个“妃子”头衔的历史先例，如果女王没有明确的立场，当查尔斯登上王位时就会出现问题。专家认为，女王发话，“这就解决了问题。对王室来说，这是一个极其困难的时期，但王室需要澄清这件事，而女王选择在其登基70年的历史性周年纪念日上提出了澄清。”

据说查尔斯和卡米拉对女王在其登基前夕的所作出姿态感到 "感动和荣幸"。

据报道说威尔士亲王向他 "心爱的 "妻子表示敬意，查尔斯先祝贺他的母亲--女王在在位历史性的白金庆典上对王室君主制的奉献。据查尔斯的致辞还写道，“当我们一起寻求服务和支持女王陛下与我们社区的人民时，我亲爱的妻子自始至终都是我自己坚定的支持者。”查尔斯还说，"这个史无前例的白金庆典年为我们提供了一个机会，让我们一起庆祝女王的服务，在未来的岁月里，我们将继续以她为榜样。"