德国总理朔尔茨周一访问白宫，乌克兰局势成为朔尔茨与美国总统拜登会谈的重点。从两国首脑的会晤中，德国媒体看到的更多的是双方的分歧。

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德国电视一台发现，朔尔茨在美国在公开场合明显摆出和拜登站得很近的姿态，并且用英语接受了采访。朔尔茨在努力消除美国对他的批评。但美国还是批评他形象不清晰。比如在北溪2号输气管项目上，拜登和美国人的观点是，如果俄国入侵乌克兰，输气管项目就不能运营。但朔尔茨既没有反驳，也没有重复拜登的威胁，让一些美国人感到失望和沮丧。虽然朔尔茨强调德国是美国的好盟友和老盟友，但美国媒体看到的是，他低声或柔声说话，他不向乌克兰提供杀伤性武器。在乌克兰危机上，他到现在基本上是站在外边。

《法兰克福汇报》指出：朔尔茨在华盛顿遭到了极大的不信任，这是他自己造成的。其实，新一届德国政府坚定地致力于北约和欧盟就乌克兰危机达成的共识。无论如何，在“入侵”问题上，普京不可能因为柏林的官方语言而感到鼓舞。但朔尔茨在谈到北溪二号输气管项目时，犹豫了太久。数周来，他给人的印象是：对该项目的制裁是可以免除的。这是一个错误。对一向反对该项目并视该项目为德俄特殊关系的后门的所有盟友来说，他发出的都是一个矛盾的信号。朔尔茨后来虽然纠正了自己，但对德国可靠性的怀疑可能继续存在，而且还不只是在华盛顿。

德国广播电台报道说，在野党基民盟主席默茨认为，朔尔茨对华盛顿的就职访问不能令人信服，而是造成了德美关系的裂痕。他说，如果一位德国总理在欧洲最大危机，在两个欧洲大国之间的冲突可能导致军事升级的危机中保持沉默，那他就不应该对怀疑的出现感到惊讶