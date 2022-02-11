俄奥队15岁花滑明星药检阳性 官司或影响金牌更动

冬奥会花样滑冰团体赛的结果悬而未决，此前体育官员周五证实，俄罗斯奥林匹克运动队的15岁超级明星在12月的禁药检测中呈阳性。俄罗斯反兴奋剂机构随后暂停了该运动员继续参加北京冬奥会的资格，但瓦利耶娃在2月9日对停赛提出申诉并获得成功，俄罗斯反兴奋剂机构取消了停赛决定。国际奥委会已对这一决定提出上诉，并寻求在瓦利耶娃将于2月15日再次参加比赛之前予以解决。如果对瓦利耶娃施加制裁，该团体项目的奖牌可能要重新分配，美国有可能从银牌升至金牌。

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据华尔街日报今天报道说，俄奥队15岁花滑明星药检阳性禁药事件引发多方关注。负责监督奥运会药检的国际检测机构(The International Testing Agency)周五确认了卡米拉·瓦利耶娃(Kamila Valieva)的检测结果，为持续数天的猜测画上句号。在周一的团体赛中，瓦利耶娃成为第一位在奥运会上完成四周跳的女花滑运动员，也为俄奥队赢得了胜利。

如果对瓦利耶娃施加制裁，该团体项目的奖牌可能要重新分配，美国有可能从银牌升至金牌，日本从铜牌升至银牌，并使加拿大登上领奖台。这也可能改变下周女子赛事的结果；人们原本预计，瓦利耶娃将带领俄奥队横扫该项目。

负责监督奥运会药检的国际检测机构ITA表示，在12月下旬于圣彼得堡举行的俄罗斯全国锦标赛上，瓦利耶娃的检测样本中测出曲美他嗪（一种被禁止的心脏药物）呈阳性，检测样本由俄罗斯反兴奋剂机构收集。据ITA，这一结果于2月8日由一家经认可的瑞典实验室报告，即瓦利耶娃在冬奥会团体赛中为俄奥队团完成比赛后的第二天。

在今天周五上午的新闻发布会上，除ITA的声明之外，国际奥委会不予置评，理由是相关法律程序仍在进行。

俄罗斯因兴奋剂严重丑闻，被国际奥委会禁止以国家名义参加北京冬奥会，俄罗斯总统也被禁止与会，除非获得东道主中国国家主席特别邀请。