新冠转向地方性流行病？ 欧洲多国正在取消相关限制

由于新冠病毒变种“奥密克戎”（Omicron）变异毒株的蔓延，新冠病毒的发病率打破了世界各地的记录。然而，低死亡率也让人们对 "奥密克戎" 的担忧正在减弱，更有专家认为新冠疫情在欧洲正在向地方性流行病过度。在欧洲，包括丹麦、挪威、瑞士和英国在内的许多欧洲国家相继开始取消与新冠病毒相关的限制，民众在公共场所将无需戴口罩。并且为了刺激经济，不再鼓励居家办公。

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综合媒体报道，新年以后，许多欧洲国家决定放弃收紧隔离措施，而新冠病毒本身也逐渐从 “公共威胁” 名单中消失。

1月19日，捷克政府取消了强制接种新冠病毒疫苗的法令，然后比利时开始谈论放松接种疫苗。

1月26日，荷兰政府允许酒吧、餐馆、剧院和博物馆开始重新开业，这是自2021年12月中旬以来的首次。荷兰卫生部负责人指出，继续保持隔离 “会损害健康和社会”。

1 月 24 日，英国当局取消了大部分新冠限制，包括新冠证书、口罩制度和远程工作建议。英国甚至计划从2月11日起取消对入境者的强制隔离。英国首相约翰逊（Boris Johnson）表示，“英国很快将把新冠视为感冒”，将取消自我隔离的强制性要求。

几天后，爱尔兰也宣布取消绿色通行证、社交距离、室内容量限制和宵禁等防疫措施。爱尔兰总理马丁 (Micheal Martin) 说，在我们期待这个春天的时候，我们需要相互间能够再次见面，我们需要相互间能够看到对方的微笑，我们需要能够再次歌唱。

1 月 31 日，奥地利解除了对未接种中共病毒疫苗者的封锁，但同时决定採取保护措施——强制接种疫苗法自2 月 1 日起生效。政府把所採取的措施通知给所有人，把疫苗接种日期延迟到3 月15 日。

同一天，芬兰总理马林（Sanna Marin）宣布，芬兰将在2月中旬取消所有新冠肺炎疫情的限制措施。

2月1日，丹麦宣布结束几乎所有限制。除与入境有关的规定外，丹麦全国不再实施任何限制。佩戴口罩、疫苗接种、阴性检测证明等等均成往事，令丹麦成为首个几乎不实施任何防疫限制的欧盟国家。

在丹麦宣布取消限制几小时后，挪威政府也取消了多项新冠病毒措施。挪威首相斯特勒 (Jonas Gahr Støre) 表示，挪威2月1日将取消冬季一直使用的许多感染控制措施。在家工作将不再是强制性的，除了感染病毒的人，隔离的要求也将被取消。

2 月2 日，法国取消了强制在家远程工作。并决定在两周后（2 月16 日），将重新开放夜总会，体育场和电影院将允许饮食。

同一天，意大利总理德拉吉 (Mario Draghi) 也表示，意大利将很快宣布取消其新冠疫情限制措施时间表，因为由高度传染性的新冠病毒变种奥密克戎变异毒株引发的病例激增开始放缓。德拉吉办公室在内阁会议上援引德拉吉的话说，许多限制，包括对交通、酒吧和餐馆的限制，已经对接种疫苗的人放宽，而对未接种疫苗的人仍实行严格的限制措施，在户外必须戴口罩等，未来几周，我们将宣布解除限制的时间表。