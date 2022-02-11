白宫：俄随时可能入侵 促公民2天内撤离乌克兰

白宫国安顾问苏利文11日发出警告，俄罗斯随时可能入侵乌克兰，甚至可能在北京冬奥举办期间发生。他也呼吁美国公民在24至48小时内快速离开乌克兰。

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美国总统拜登与国务卿布林肯（Antony Blinken）相继提出警告后，苏利文（Jake Sullivan）11日也表示，俄罗斯入侵乌克兰行动可能在任何时间内发生，包括北京冬季奥运期间。北京冬奥预计20日闭幕。

苏利文呼吁仍滞留在乌克兰的美国人快速在未来24到48小时内离开，“现在风险相当高、威胁相当立即”。

他指出，如果俄罗斯对乌克兰发动攻击很可能先是空中轰炸与导弹攻击，“这些攻击显然能杀死平民，不论其国籍”，随后的地面入侵则会涉及大规模部队猛烈攻击。

至于俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）是否已经做出最后决定要入侵乌克兰，苏利文并未给出明确答复，仅表示不认为普京已经作出任何最终决定，或不知道他是否已经作出任何最终决定。

他表示，虽然俄罗斯有明显可能会采取军事行动，但目前无法确定何时或如何采取行动。

拜登10日接受国家广播公司新闻网（NBC News）访问时呼吁美国公民“应该离开，现在就应该离开”。他也指出：“我们对付的是世界最强大的军队之一，这是一个非比寻常的情况，可能会迅速失控。”

正在澳洲访问的布林肯也表示，俄罗斯正在乌克兰边界集结更多部队；并警告，俄军“随时”可能入侵乌克兰，包括目前的北京冬奥期间。